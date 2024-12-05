خالد جاد الله: عبدالله السعيد أحسن لاعب في مصر ومنسي فرض نفسه على جوميز

قال خالد جاد الله نجم الأهلي السابق، إن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، استغل النقص العددي للاعبي غزل المحلة بنجاح.

وتابع خالد جاد الله خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور:" عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر حاليًا، عندما أشاهد عبد الله السعيد أكون واثقًا إن الكرة لن تقطع منه أبدًا".

وأكمل جاد الله:" تمريرة عبد الله السعيد لناصر منسي في هدف الزمالك "تدرس في كرة القدم".

واستطرد:" ناصر منسي مجتهد وتمكن من إعادة نفسه لتشكيل الزمالك الأساسي بثقته في نفسه زتمكن من فرض نفسه على جوميز".



واختتم نجم الأهلي السابق:" هناك علامات استفهام كثيرة على مصطفى شلبي ولا أعلم لماذا لا يبدأ بنتايك بشكل أساسي".