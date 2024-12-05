نابولي يودع كأس إيطاليا بالخسارة أمام لاتسيو

الفجر الرياضي
نابولي
نابولي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره نابولي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا.

وانطلقت أحداث مباراة نابولي ضد لاتسيو، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة نابولي ضد لاتسيو في كأس إيطاليا

ومع الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول، حاول لاعبو فريق لاتسيو في أكثر من فرصة تسجيل هدف أول في شباك نابولي.

وعند الدقيقة 21 من الشوط الأول، أهدر اللاعب ماتيا زاكاني لاعب فريق لاتسيو ركلة جزاء أمام نابولي.

وفي الدقيقة 32 من الشوط الأول، أحرز اللاعب تيجاني نوسلين مهاجم فريق لاتسيو الهدف الأول في شباك نابولي.

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ثم أدرك سيموني نجم فريق نابولي هدف التعادل في شباك لاتسيو عند الدقيقة 36 من الشوط الأول.

وأضاف اللاعب تيجاني نوسلين الهدف الثاني لصالح فريق نابولي، في الدقيقة 41 من الشوط الأول، بأسيست من زميله رودريجز.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم لاتسيو على نظيره نابولي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن تيجاني نوسلين من تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق لاتسيو، في الدقيقة 50 بتمريرة من زاكاني.

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