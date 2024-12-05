نتيجة وملخص أهداف مباراة نابولي ضد لاتسيو في كأس إيطاليا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، هزيمة ثقيلة أمام نظيره فريق لاتسيو، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا.

أهداف مباراة نابولي ضد لاتسيو في كأس إيطاليا

افتتح التسجيل في الدقيقة 32 من الشوط الأول، النجم الهولندي  تيجاني نوسلين مهاجم فريق لاتسيو الهدف الأول في شباك نابولي.

وأحرز سيموني نجم فريق نابولي هدف التعادل في شباك لاتسيو عند الدقيقة 36 من الشوط الأول.

 

 

ثم تمكن اللاعب تيجاني نوسلين الهدف الثاني لصالح فريق نابولي، في الدقيقة 41 من الشوط الأول، بأسيست من زميله رودريجز.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح فريق لاتسيو، في الدقيقة 50 بتمريرة من زاكاني.

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