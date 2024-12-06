وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا يعقدون اجتماعًا في بغداد

عربي ودولي
علم العراق - أرشيفية
علم العراق - أرشيفية

يعقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم غد الجمعة اجتماعًا مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي والسوري بسام صباغ لبحث الأوضاع بالمنطقة وخاصة في سوريا.

وأشارت وكالة الأنباء العراقية (واع) إلى أن وزير الخارجية الإيراني سيصل غدا، فيما وصل نظيره السوري مساء اليوم.

ووصل وزير الخارجية السوري مساء اليوم الخميس إلى العاصمة العراقية بغداد لحضور الاجتماع.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم الأحد المقبل اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في سوريا.

ويأتي الاجتماع المرتقب بناء على طلب من سوريا لبحث الأحداث المتسارعة في الشمال السوري وما يحصل على الأرض وتداعياته.

منذ 27 نوفمبر الماضي، تتعرض سوريا لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، وتمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية.

وأعلن الجيش السوري اليوم الخميس، الانسحاب من قلب مدينة حماة وإعادة الانتشار في محيطها وسط معارك مع حشود كبيرة من الجماعات المسلحة وعلى عدة محاور، حفاظا على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن.

كما أعلن مصدر عسكري سوري اليوم، تصدي الدفاعات الجوية لمسيّرات معادية في أجواء دمشق وإسقاط مسيرتين دون وقوع ضحايا أو إصابات.

وأفادت وزارة الدفاع السورية بأن الطيران الحربي السوري والروسي قضى على عشرات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي، ويواصل تدمير آلياتهم ومواقعهم في المنطقة.

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