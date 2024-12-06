عاجل | أسعار كروت الشحن بعد زيادة كارت الفكة

لا زيادة في أسعار كروت الشحن باستثناء كروت الفكة





أكد مصدر بقطاع الاتصالات أنه لم يتم إجراء أي زيادة في أسعار كروت الشحن العادية، موضحًا أن الزيادة اقتصرت فقط على كروت الفكة.





وأوضح المصدر خلال تصريحات صحفية، أن أسعار كروت الشحن الأساسية ظلت كما هي، بينما جاءت أسعار كروت الفكة الجديدة كالتالي:

• كارت فئة 10 جنيهات: أصبح بسعر 13 جنيهًا، ويمنح رصيدًا بقيمة 9.1 جنيه.

• كارت فئة 12.5 جنيه: أصبح بسعر 16.5 جنيه، ويمنح رصيدًا بقيمة 11.55 جنيه.

• كارت فئة 15 جنيهًا: أصبح بسعر 19.5 جنيه، ويمنح رصيدًا بقيمة 13.65 جنيه.

• كارت فئة 20 جنيهًا: أصبح بسعر 26 جنيهًا، ويمنح رصيدًا بقيمة 18.2 جنيه.

• كارت فئة 29 جنيهًا: أصبح بسعر 38 جنيهًا، ويمنح رصيدًا بقيمة 26.6 جنيه.





يأتي ذلك في إطار تحديث أسعار كروت الفكة فقط دون المساس بباقي فئات كروت الشحن.