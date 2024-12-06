بتوقيع عمرو المصري... مها فتوني تعود بعمل جديد يتجاوز التوقعات





أطلقت الفنانة مها فتوني أحدث أغنياتها بعنوان "مع السلامة "، وهي العمل الثاني الذي يجمعها بالشاعر عمرو المصري، بعد نجاح تعاونهما الأول. الأغنية التي طرحت على منصة يوتيوب وجميع منصات الموسيقى، أثارت اهتمام الجمهور بفضل كلماتها العميقة ولحنها المميز.

فريق العمل وراء النجاح

الأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، الذي صرح بأنها تعكس تجربة فنية مختلفة عن كل ما قدمه من قبل، متحدثًا عن التأثير الكبير الذي تركه التعاون مع مها فتوني.

أما اللحن والتوزيع فقد حملا توقيع الموسيقي الموهوب عمرو الخضري، الذي أبدع أيضًا في تنفيذ الميكس والماستر، ليمنح العمل لمسة موسيقية احترافية.

كما شارك مصطفى نصر في عزف الجيتار، مضيفًا عنصرًا من الروح والإحساس العميقين إلى الأغنية.

لماذا "مع السلامه "؟

الأغنية تحمل في طياتها رسالة مميزة تبدأ بعبارة "مع السلامة "، التي أضافت لها طابعًا روحانيًا يجذب المستمع من اللحظة الأولى. يعتبر العمل تعبيرًا عن بدايات جديدة ومشاعر تتراوح بين الأمل والقوة، مما جعلها أقرب إلى قلوب المستمعين.

استقبال الجمهور وردود الأفعال

حظيت الأغنية منذ طرحها بردود فعل إيجابية من جمهور مها فتوني، الذين عبروا عن إعجابهم بالجرأة في اختيار الكلمات والأسلوب الموسيقي الجديد. كما أبدى النقاد إعجابهم بالتناغم بين عناصر الأغنية، مشيدين بالأداء الصوتي المميز لمها فتوني.

خطوة جديدة نحو التألق

تؤكد أغنية "مع السلامة " على قدرة مها فتوني على الاستمرار في تقديم أعمال فنية تترك بصمة في الوسط الفني. هذا العمل يثبت أن الفنانة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مزيد من النجاحات والانتشار.