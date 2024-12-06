عاجل- كارت الشحن فئة ٢٠ جنيها أصبح بــ٢٦ جنيها ويعطى رصيد ١٨.٢ جنيه.. بعد الزيادة

الاقتصاد
أسعار كروت الشحن
أسعار كروت الشحن

كارت الشحن فئة ٢٠ جنيها أصبح بــ٢٦ جنيها، ويعطى رصيد ١٨.٢ جنيه، شركات المحمول في مصر قامت بتعديل أسعار كروت "الفكة" مسبقة الدفع، استجابة لزيادة التكاليف التشغيلية والضريبية. الأسعار الجديدة جاءت مع تعديل في قيمة الرصيد الممنوح، مما يعكس الارتفاع في التكلفة الكلية مع الاحتفاظ بجزء من العائد للمستخدم.

الأسعار الجديدة لكروت الفكة:

كارت فئة 10 جنيهات:

  • السعر القديم: 10 جنيهات.
  • السعر الجديد: 13 جنيهًا.
  • الرصيد الممنوح: 9.1 جنيه بدلًا من 7 جنيهات.

كارت فئة 12.5 جنيه:

  • السعر القديم: 12.5 جنيه.
  • السعر الجديد: 16.5 جنيه.
  • الرصيد الممنوح: 11.55 جنيه بدلًا من 8.8 جنيه.

كارت فئة 15 جنيهًا:

  • السعر القديم: 15 جنيهًا.
  • السعر الجديد: 19.5 جنيه.
  • الرصيد الممنوح: 13.65 جنيه بدلًا من 10.5 جنيه.

كارت فئة 20 جنيهًا:

  • السعر القديم: 20 جنيهًا.
  • السعر الجديد: 26 جنيهًا.
  • الرصيد الممنوح: 18.2 جنيه بدلًا من 14 جنيهًا.

كارت فئة 29 جنيهًا:

  • السعر القديم: 29 جنيهًا.
  • السعر الجديد: 38 جنيهًا.
  • الرصيد الممنوح: 26.6 جنيه بدلًا من 20.3 جنيه.

 

أسباب التعديل:

  1. ارتفاع التكاليف:
    • زيادة التكاليف التشغيلية بما في ذلك الضرائب ورسوم التشغيل.
  2. تحسين الخدمات:
    • جزء من العائد يتم توجيهه لتحسين البنية التحتية وجودة الشبكات.
  3. التضخم الاقتصادي:
    • تأثير التضخم على التكلفة العامة للخدمات.

 

ردود فعل المستخدمين:

  • السلبيات:
    • عبء إضافي على المواطنين، خاصة الفئات التي تعتمد على الكروت الصغيرة.
    • تراجع القدرة الشرائية نتيجة زيادة الأسعار.
  • الإيجابيات:
    • تحسين جودة الخدمة قد يخفف من الأثر السلبي للزيادة، خاصة مع استثمارات جديدة لتطوير الشبكات.

 

مستقبل قطاع الاتصالات:

  • من المتوقع أن تستمر الشركات في مراجعة الأسعار بناءً على التكاليف.
  • تركيز أكبر على تقديم خدمات متميزة لتعويض المستخدمين عن الزيادات.
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