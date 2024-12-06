عاجل - كارت الشحن فئة ١٥ جنيهًا أصبح بسعر ١٩.٥جنيه ويعطي رصيد ١٣.٦٥ جنيه

كارت الشحن فئة ١٥ جنيهًا أصبح بسعر ١٩.٥جنيه ويعطي رصيد ١٣.٦٥ جنيه، يتساءل الكثيرون من مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن زيادة أسعار كروت الشحن.

ووفقا للمصادر داخل شركات المحمول، فإن الزيادة المنتظرة في أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت تأتي استجابة للضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى التحضير لتقديم خدمات جديدة مثل تقنية الجيل الخامس (5G) التي من المتوقع أن تُطبق في العام المقبل.

تشير الشركات إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان استمرار تحسين جودة الخدمة وتوسيع نطاقها.

طلبات شركات المحمول لزيادة الأسعار

تقدمت شركات المحمول الأربع في مصر (وي، أورنج، فودافون، واتصالات مصر) بطلبات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت المنزلي.

وتم الإعلان عن هذه التغييرات خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما ترك المستخدمين في حالة ترقب.

أسعار كروت الشحن بعد الزيادة

إليك جدولًا يوضح أسعار كروت الشحن الجديدة وقيمة الرصيد الممنوح لكل فئة:

الفئة السعر القديم (جنيه) السعر الجديد (جنيه) الرصيد الممنوح (جنيه) كارت 10 جنيهات 10 13 9.1 كارت 12.5 جنيه 12.5 16.5 11.55 كارت 15 جنيهًا 15 19.5 13.65 كارت 20 جنيهًا 20 26 18.2 كارت 29 جنيهًا 29 38 26.6

ملحوظات:

الزيادة تشمل جميع الفئات بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية. الرصيد الممنوح أقل من القيمة المدفوعة نتيجة لخصم الضرائب والرسوم الإدارية.

تعديل أسعار باقات الإنترنت الجديدة

تم تعديل أسعار باقات الإنترنت الشهرية لتشمل ضريبة القيمة المضافة، وتراوحت الأسعار كما يلي: