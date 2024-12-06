عاجل - كارت الشحن فئة ١٥ جنيهًا أصبح بسعر ١٩.٥جنيه ويعطي رصيد ١٣.٦٥ جنيه

الاقتصاد
كارت الشحن فئة ١٥
كارت الشحن فئة ١٥ جنيهًا

كارت الشحن فئة ١٥ جنيهًا أصبح بسعر ١٩.٥جنيه ويعطي رصيد ١٣.٦٥ جنيه، يتساءل الكثيرون من مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن زيادة أسعار كروت الشحن. 

ووفقا للمصادر داخل شركات المحمول، فإن الزيادة المنتظرة في أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت تأتي استجابة للضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى التحضير لتقديم خدمات جديدة مثل تقنية الجيل الخامس (5G) التي من المتوقع أن تُطبق في العام المقبل.

تشير الشركات إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان استمرار تحسين جودة الخدمة وتوسيع نطاقها.

طلبات شركات المحمول لزيادة الأسعار

تقدمت شركات المحمول الأربع في مصر (وي، أورنج، فودافون، واتصالات مصر) بطلبات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت المنزلي. 

وتم الإعلان عن هذه التغييرات خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما ترك المستخدمين في حالة ترقب.

أسعار كروت الشحن بعد الزيادة

إليك جدولًا يوضح أسعار كروت الشحن الجديدة وقيمة الرصيد الممنوح لكل فئة:

الفئةالسعر القديم (جنيه)السعر الجديد (جنيه)الرصيد الممنوح (جنيه)
كارت 10 جنيهات10139.1
كارت 12.5 جنيه12.516.511.55
كارت 15 جنيهًا1519.513.65
كارت 20 جنيهًا202618.2
كارت 29 جنيهًا293826.6

ملحوظات:

  1. الزيادة تشمل جميع الفئات بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية.
  2. الرصيد الممنوح أقل من القيمة المدفوعة نتيجة لخصم الضرائب والرسوم الإدارية.

تعديل أسعار باقات الإنترنت الجديدة

تم تعديل أسعار باقات الإنترنت الشهرية لتشمل ضريبة القيمة المضافة، وتراوحت الأسعار كما يلي:

  • باقة سوبر 140 جيجابايت: 239.4 جنيه شهريًا.
  • باقة سوبر 200 جيجابايت: 330.6 جنيه شهريًا.
  • باقة سوبر 250 جيجابايت: 410.4 جنيه شهريًا.
  • باقة سوبر 400 جيجابايت: 649.8 جنيه شهريًا.
  • باقة سوبر 600 جيجابايت: 850 جنيهًا شهريًا.
  • باقة سوبر 1 تيرا بايت: 1550.4 جنيه شهريًا.
  • باقة ميجا 250 جيجابايت: 604.2 جنيه شهريًا.
  • باقة ميجا 600 جيجابايت: 1185.6 جنيه شهريًا.
  • باقة ميجا 1 تيرا بايت: 1778.4 جنيه شهريًا.
  • باقة الترا 250 جيجابايت: 798 جنيهًا شهريًا.
  • باقة الترا 600 جيجابايت: 1402.2 جنيه شهريًا.
  • باقة ماكس 1 تيرا بايت: 2006.4 جنيه شهريًا.
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