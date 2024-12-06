بورنموث يفاجئ توتنهام في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


نجح بورنموث في خطف ثلاث نقاط ثمينة من توتنهام بالفوز عليه بهدف نظيف وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.
وبهذه النتيجة، يحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 20 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يحتل بورنموث المركز التاسع برصيد 21 نقطة. 

بورنموث يفاجئ توتنهام في الدوري الإنجليزي 


بدأت المباراة بسيطرة من جانب لاعبي توتنهام الذين شنوا الكثير من الهجمات على مرمى بورنموث ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل.

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وعلى الجانب الآخر، استغل لاعبو بورنموث الفرصة حتى نجحوا في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17 عن طريق دين هيوجسين الذي تصدى لركلة ركنية ببراعة وسدد الكرة في الجانب الأيمن لمرمى توتنهام. 
حاول لاعبو توتنهام تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ولكنهم فشلوا لينتهي الشوط بتقدم بورنموث بهدف نظيف. 
وفي الشوط الثاني، سيطر لاعبو توتنهام على مجريات اللعب وسط محاولات ضعيفة منهم لتسجيل هدف التعادل ولكنهم فشلوا في تعديل النتيجة. 
في الدقيقة 72، سجل إيفانيلسون لاعب بورنموث الهدف الثاني ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل لتنتهي المباراة بفوز بورنموث بهدف نظيف.

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بورنموث يفاجئ توتنهام في الدوري الإنجليزي