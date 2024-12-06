مي الغيطي تفاجئ جمهورها بخبر خطوبتها على الدكتور أندرياس براون: "شكرًا لكل من شاركنا فرحتنا"

في خطوة مفاجئة أسعدت جمهورها ومتابعيها، أعلنت الممثلة الشابة مي الغيطي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك عن خطوبتها على الدكتور أندرياس براون، في حفل عائلي بسيط اقتصر على حضور أفراد العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين.

وأرفقت مي الإعلان بصور جمعتها مع خطيبها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة، تعكس بساطة الحدث وأجواءه الحميمية. وأعربت مي في منشورها عن سعادتها الغامرة بهذه الخطوة، موجهة الشكر لكل من حضر وشاركها هذه المناسبة السعيدة.

كتبت مي في منشورها: "اليوم كان يومًا خاصًا ومميزًا في حياتي. احتفلنا بخطوبتي على الدكتور أندرياس براون، وسط أجواء عائلية دافئة. أشكر من أعماق قلبي كل من حضر وشاركنا فرحتنا، أنتم جعلتم هذا اليوم لا يُنسى."

الخبر لاقى تفاعلًا كبيرًا من جمهور مي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التهاني والتعليقات الإيجابية التي عبرت عن حبهم ودعمهم لها في هذه المرحلة الجديدة من حياتها.

الدكتور أندرياس براون، الذي دخل حياة مي الغيطي ليكون شريكًا لها، يعمل في مجال الطب ويُعرف بتفوقه المهني وشخصيته الهادئة. ولم تكشف مي الكثير من التفاصيل عن قصة لقائهما، مما أثار فضول المتابعين الذين أعربوا عن رغبتهم في معرفة المزيد عن هذه القصة الرومانسية.

من الجدير بالذكر أن مي الغيطي، المعروفة بموهبتها الفريدة وأدوارها المتميزة في الدراما المصرية، تمكنت على مدار السنوات الماضية من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة جعلتها واحدة من أبرز النجمات الشابات في الساحة الفنية.

وتُعد هذه الخطوة بداية جديدة في حياة مي الشخصية، ويبدو أن الجمهور ينتظر بشغف المزيد من التفاصيل حول هذه العلاقة التي جمعت بين عوالم الفن والطب.