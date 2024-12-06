بالأسود.. ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

بالأسود.. ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

الفجر الفني
الفنانة ملك قورة
الفنانة ملك قورة

 

 

شاركت الفنانة ملك قورة، جمهورها و متابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

 

إطلالة الفنانة ملك قورة

و تألقت ملك بفستان طويل باللون الأسود يتميز بقصة الكب و شال على الكتفين، و من الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الجرئ حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الذي يتناسب مع الإطلالة، و تركت شعرها الأشقر الطويل منسدلًا بطريقة جذابة.


 

آخر أعمال الفنانة ملك قورة
 

و كان آخر أعمال ملك قورة هو مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة وعدد من النجوم، منهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير.

 

وأيضًا حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب"، حيث لعبت البطولة مع الفنانين: هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، فيلم "بعد الشر" كضيفة شرف في العمل، كتبته أمين جمال ووليد أبو المجد، وأخرجه أحمد عبد الوهاب، وشارك في البطولة علي ربيع.

 


آخر أعمال الفنانة ملك قورة في السينما
 

ومن آخر أعمالها السينمائية، كان فيلم "جوازة توكسيك" بطولة كلًا من: "ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: لؤي السيد، وإخراج: محمود، دارت احداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

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