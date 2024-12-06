

فى خطوة متميزة من جانب لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة ياسر عبد الرؤوف وأعضاء اللجنة من المقرر أن يتم إقامة تكريم الثنائى المتميز احمد ربيع ياسين وأحمد التونسي حكام الساحة وذلك لتدخلهم طبيا السريع فى إسعاف وإنقاذ لاعب صدفا ولاعب غزل المحلة.

لجنة الحكام تقرر تكريم ثنائي بنى سويف والإسكندرية لتدخلهم السريع لإنقاذ لاعبى صدفا والمحلة

وتعود الأحداث لقيام احمد ربيع ياسين ابن محافظة بنى سويف بإنقاذ لاعب صدفا بمباراة الفريق أمام سوهاج الرياضى بمسابقة القسم الثالث وعاونه بتلك المباراة الثنائي هشام شعبان وأحمد السيد وذلك بعد تعرض لاعب صدفا لفقدان الوعى وذلك إثر اصطدامه مع احد لاعبي سوهاج وتدخل مع الجهاز الطبي لصدفا وانقذ اللاعب ثم نصح الجهاز الفنى بعدم استكمال اللاعب للمباراة ولكن لم يستجب له أحد ثم قام اللاعب بالنزول مرة أخرى وسقط فى نلعب المباراة مما أدى إلى تدخل الإسعاف وغادر الملعب.

فيما قام احمد التونسي حكم مواجهة غزل المحلة والقناة مواليد 2005 بالتدخل السريع لإنقاذ اسلام معوض لاعب المحلة بعد اصطدامه بحارس مرمى القناة بتعرضه لبلع اللسان وعقب أجراه تدخلت الأجهزة الطبية للفريقان وتم نقله فورا للمستشفى.

فيما أعلن الدكتور إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والإعلامى ومقدم برنامج الماتش بقناة صدى البلد عن تواصله مع رئيس لجنة الحكام لعرض الأمر الخاص بتكريم احمد التونسي ليعقبه ابلاغ ' عبد الرؤوف ' بتكريم الثنائي خلال الفترة القادمة.