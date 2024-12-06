عاجل - كارت الشحن فئة ١٢.٥ جنيه أصبح بسعر 16.5 جنيه ويعطى رصيد ١١.٥٥ جنيه

عدلت شركات المحمول، أسعار كروت "الفكة" الفئات الصغيرة، مسبقة الدفع، بعد الزيادة فى التكاليف، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالى..

الأسعار الجديدة لكروت "الفكة":

كارت فئة 10 جنيهات:

السعر القديم : 10 جنيهات.

: 10 جنيهات. السعر الجديد : 13 جنيهًا.

: 13 جنيهًا. الرصيد الممنوح: 9.1 جنيه بدلًا من 7 جنيهات.

كارت فئة 12.5 جنيه:

السعر القديم : 12.5 جنيه.

: 12.5 جنيه. السعر الجديد : 16.5 جنيه.

: 16.5 جنيه. الرصيد الممنوح: 11.55 جنيه بدلًا من 8.8 جنيه.

كارت فئة 15 جنيهًا:

السعر القديم : 15 جنيهًا.

: 15 جنيهًا. السعر الجديد : 19.5 جنيه.

: 19.5 جنيه. الرصيد الممنوح: 13.65 جنيه بدلًا من 10.5 جنيه.

كارت فئة 20 جنيهًا:

السعر القديم : 20 جنيهًا.

: 20 جنيهًا. السعر الجديد : 26 جنيهًا.

: 26 جنيهًا. الرصيد الممنوح: 18.2 جنيه بدلًا من 14 جنيهًا.

كارت فئة 29 جنيهًا:

السعر القديم : 29 جنيهًا.

: 29 جنيهًا. السعر الجديد : 38 جنيهًا.

: 38 جنيهًا. الرصيد الممنوح: 26.6 جنيه بدلًا من 20.3 جنيه.

أسباب التعديل: