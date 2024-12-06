عاجل - كارت الشحن فئة ١٢.٥ جنيه أصبح بسعر 16.5 جنيه ويعطى رصيد ١١.٥٥ جنيه

الاقتصاد
أسعار كروت الفكة
أسعار كروت "الفكة"

عدلت شركات المحمول، أسعار كروت "الفكة" الفئات الصغيرة، مسبقة الدفع، بعد الزيادة فى التكاليف، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالى..

الأسعار الجديدة لكروت "الفكة":

كارت فئة 10 جنيهات:

  • السعر القديم: 10 جنيهات.
  • السعر الجديد: 13 جنيهًا.
  • الرصيد الممنوح: 9.1 جنيه بدلًا من 7 جنيهات.

كارت فئة 12.5 جنيه:

  • السعر القديم: 12.5 جنيه.
  • السعر الجديد: 16.5 جنيه.
  • الرصيد الممنوح: 11.55 جنيه بدلًا من 8.8 جنيه.

كارت فئة 15 جنيهًا:

  • السعر القديم: 15 جنيهًا.
  • السعر الجديد: 19.5 جنيه.
  • الرصيد الممنوح: 13.65 جنيه بدلًا من 10.5 جنيه.

كارت فئة 20 جنيهًا:

  • السعر القديم: 20 جنيهًا.
  • السعر الجديد: 26 جنيهًا.
  • الرصيد الممنوح: 18.2 جنيه بدلًا من 14 جنيهًا.

كارت فئة 29 جنيهًا:

  • السعر القديم: 29 جنيهًا.
  • السعر الجديد: 38 جنيهًا.
  • الرصيد الممنوح: 26.6 جنيه بدلًا من 20.3 جنيه.

 

أسباب التعديل:

  1. ارتفاع التكاليف:
    • زيادة التكاليف التشغيلية بما في ذلك الضرائب ورسوم التشغيل.
  2. تحسين الخدمات:
    • جزء من العائد يتم توجيهه لتحسين البنية التحتية وجودة الشبكات.
  3. التضخم الاقتصادي:
    • تأثير التضخم على التكلفة العامة للخدمات.
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