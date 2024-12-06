عاجل - كارت الشحن فئة ١٠ جنيهات أصبح الآن بــ ١٣جنيها ويعطى رصيد ٩.١ جنيه

كارت الشحن فئة ١٠ جنيهات أصبح الآن بــ ١٣جنيها ويعطى رصيد ٩.١ جنيه، قامت شركات المحمول، بتعديل أسعار كروت "الفكة" الفئات الصغيرة، مسبقة الدفع، بعد الزيادة فى التكاليف، بينما شهدت الساعات الأخيرة موجة من الجدل بين مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة أسعار كروت الشحن.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالى..

جدول أسعار كروت "الفكة" بعد التعديل

فئة الكارت (جنيه) السعر القديم (جنيه) السعر الجديد (جنيه) الرصيد القديم (جنيه) الرصيد الجديد (جنيه) 10 10 13 7 9.1 12.5 12.5 16.5 8.8 11.55 15 15 19.5 10.5 13.65 20 20 26 14 18.2 29 29 38 20.3 26.6

ملاحظات: