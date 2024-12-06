المصري يواصل استعداداته لمواجهة بلاك بولز في مابوتو بحضور السفير المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

شهد فريق المصري البورسعيدي مرانه الأول في العاصمة الموزمبيقية مابوتو، استعدادًا لمواجهة فريق بلاك بولز ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

المصري يواصل استعداداته لمواجهة بلاك بولز في مابوتو بحضور السفير المصري

أُقيم المران في أجواء حماسية تعكس الجدية والتركيز  على تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المرتقب.

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تميز المران بحضور مميز من سعادة السفير محمد فرغل، سفير مصر لدى موزمبيق، إلى جانب عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.


تخلل المران تمارين تكتيكية متنوعة أشرف عليها المدير الفني، تضمنت التركيز على الهجمات المرتدة والتنظيم الدفاعي، بهدف تحقيق الانسجام بين اللاعبين على أرض الملعب.


ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري و بلاك بولز الموزمبيقي  عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.

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