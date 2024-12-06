مصطفى قمر يحيي حفل غنائي في ليلة رأس السنة

يستعد البيت الفني للفنون الشعبية للاحتفال برأس السنة يوم 31 ديسمبر الجاري، من خلال عرض غنائي مميز يُقام على مسرح البالون، بمشاركة الفنان مصطفى قمر.

تستعد فرقتا رضا والقومية لتقديم استعراضات جديدة احتفالًا بالكريسماس ورأس السنة، من تأليف وألحان وتوزيع محمد مصطفى رجب. يشرف على تصميم الاستعراضات محمد قذافي وأحمد فاروق وعبير السمري، ويتولى محمد جابر تصميم الديكور، فيما يقدم عز حلمي الإضاءة. ويُخرج الحفل الفنان تامر عبد المنعم.

أخر أعمال مصطفى قمر

ويذكر أن شارك الفنان مصطفى قمر في فيلم “أولاد حريم كريم" التي تدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، يناقش مشكلات الجيل الجديد وعلاقته بالجيل القديم، وقصة كريم الحسيني صاحب سنتر الكورسات، والذي تتوفى زوجته ويعيش قصة حب مع بشرى، فيما تلعب رنا رئيس شخصية ابنته وتدخل في قصة حب مع تيام مصطفى قمر بالعمل.

أغنية صناعة مصرية

وكان اخر اعمال مصطفى قمر هي اغنيه صناعة مصرية، والتي طرحها على يوتيوب في أغسطس الماضي، وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان محمد قاسم، توزيع وسام عبدالمنعم، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.