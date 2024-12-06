عاجل - إلغاء كارت الشحن الفكة فئة 10 جنيهات

بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار كروت الشحن الفكة، تم الغاء كارت الشحن الفكة فئة 10 جنيها.

أسعار كروت الشحن في مصر شهدت زيادة كبيرة في عام 2024، حيث تم تعديل الأسعار بشكل ملحوظ عبر شركات المحمول المختلفة، وهي كالتالي:

كروت فودافون:

كارت فئة 5 جنيه أصبح يُباع بـ 6 جنيهات ويمنح رصيد 3.5 جنيه.

كارت فئة 10 جنيه أصبح يُباع بـ 11.5 جنيه ويمنح رصيد 7 جنيهات​​.

كروت أورنج:

كارت فئة 5 جنيه يُباع بـ 6 جنيهات ويمنح رصيد 3.5 جنيه.

كارت فئة 10 جنيه أصبح يُباع بـ 11.5 جنيه ويمنح رصيد 7 جنيهات​​.

كروت اتصالات:

كارت فئة 5 جنيه يُباع بـ 5 جنيهات ويمنح رصيد 3.5 جنيه.

كارت فئة 10 جنيه يُباع بـ 10 جنيهات ويمنح رصيد 7 جنيهات​​.

كروت WE:

كارت فئة 5 جنيه يُباع بـ 6 جنيهات ويمنح رصيد 3.5 جنيه​.

بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في كروت الشحن الفكة، حيث ارتفعت الأسعار لتشمل مثلًا:

كارت فكة 625 دقيقة وميجابايت لمدة 7 أيام أصبح سعره 15.5 جنيه بعد الزيادة​​.

كارت فكة 900 دقيقة وميجابايت لمدة 28 يومًا أصبح سعره 35 جنيهًا​​.

تم تطبيق هذه الزيادات في ديسمبر 2023، وتؤثر على جميع فئات الكروت الصغيرة والكبيرة، مما يجعل المستخدمين يحصلون على رصيد أقل مقابل المبلغ المدفوع.

أسعار كروت الشحن الفكة بعد الزيادة:

كانت قيمة زيادة في أسعار كروت الشحن كروت الفكة بجميع أنواعها وجاءت على النحو التالي:

الكارت فئة 10 جنيهات، الذي كان يوفر رصيدًا قدره 7 جنيهات، أصبح الآن بسعر 13 جنيها ويعطي رصيد 9.1 جنيه.

الكارت فئة 12.5 جنيه، الذي كان يتيح رصيدًا قدره 8.8 جنيه، ارتفع سعره ليصل إلى 16.5 جنيه ويعطي رصيد 11.55 جنيه.

الكارت فئة 15 جنيها، الذي كان يمنح رصيدًا قدره 10.5 جنيه، أصبح بسعر 19.5 جنيه ويعطي رصيد 13.65 جنيه.

الكارت فئة 20 جنيها، الذي كان يتيح رصيدًا قدره 14 جنيه، ارتفع سعره إلى 26 جنيه ويعطي رصيد 18.2 جنيه.

الكارت فئة 29 جنيها، الذي كان يوفر رصيدًا قدره 20.3 جنيه، أصبح الآن بسعر 38 جنيها ويعطي رصيد 26.6 جنيه