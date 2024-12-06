"أكرم عادل يشعل الساحة الفنية بأغنيته الجديدة أنا الضحية ويشكر كل من دعمه في رحلة الإبداع"

أطلق الفنان الشاب أكرم عادل أغنيته الجديدة "أنا الضحية"، التي حملت طابعًا دراميًا حزينًا يمزج بين الكلمات العميقة والألحان المؤثرة. الأغنية التي وصفها أكرم بأنها "عكننة من العيار الثقيل" تجسد قصة قصيرة مليئة بالمشاعر الصادقة، ومن المتوقع أن تحظى بإعجاب واسع من قبل جمهوره ومتابعيه.

التفاصيل الفنية

"أنا الضحية" تأتي من كلمات الشاعر الكبير أحمد شوقي، الذي أبدع في تقديم نص غنائي يلامس القلوب، بينما كانت الموسيقى والتلحين من توقيع أكرم عادل نفسه، مما يبرز حسه الفني الفريد. الأغنية متوفرة الآن على جميع المنصات الإلكترونية ويوتيوب، وتُعتبر إضافة جديدة لمسيرته الفنية التي تشهد تطورًا مستمرًا.

رسالة شكر وامتنان



وعبر أكرم عادل عن امتنانه لكل من ساهم في نجاح هذه الأغنية من خلال منشور مؤثر على صفحته على فيسبوك، حيث كتب: "الحمدلله أغنيتي الجديدة أنا الضحية تقدروا تسمعوها دلوقتي على اليوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية. يارب الأغنية تعجبكم يا كل أصدقائي وحبايبي، ويهمني رأيكم كلكم لما تسمعوها. أغنية عكننة من العيار الثقيل، وماتنسونيش بدعواتكم اللي مقدرش أستغنى عنها ".

كما خص بالشكر أخاه وصديقه محمد أبو عمرة لدعمه المتواصل ومساهمته الكبيرة في هذا العمل.

تفاعل الجمهور



ساعات قليلة بعد طرح الأغنية، وبدأت ردود أفعال الجمهور تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد بكلماتها العميقة وألحانها المؤثرة. وتوقع النقاد أن تحقق الأغنية انتشارًا واسعًا بفضل صدق مشاعرها وأداء أكرم المميز.

"أنا الضحية" ليست مجرد أغنية جديدة، بل هي رسالة تحمل في طياتها الكثير من الأحاسيس التي ستترك أثرًا عميقًا في قلوب المستمعين.