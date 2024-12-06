ارتفاع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 200 جيجا إلي 330.6 جنيه مصري

كشفت شركات الاتصالات المصرية منذ قليل عن إرتفاع سعر باقات الانترنت المنزلي بداية من السنة الجديدة يوم الخميس الموافق 11 يناير 2025.

تعرف على أسعار باقات الانترنت المنزلي بعد الزيادة

و أعلنت منذ قليل شركات الاتصالات المصرية فودافون واتصالات، أورانج، وي عن رفع قيمة باقات الانترنت المنزلي بداية من الخميس 11 يناير 2025 حيث جاء ذلك القرار بعد موافقة الجهاز القومي للاتصالات على إرتفاع قيمة اسعار باقات الانترنت المنزلي كما أعلنت الشركات المصرية فودافون، أورانج، اتصالات، we عن إتاحة خدمة تصفح المواقع التعليميه ومواقع خدمات الحكومة مجانًا بداية من اليوم كما جاءت أسعار باقات الانترنت المنزلي بعد الزيادة كما يلي:

.أسعار باقات الانترنت المنزلي سعة 140 جيجا إلي 239.4 جنيه مصري بعدما كان سعرها في السابق يساوي 182.4 جنيه مصري

. وأصبح سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 200 جنيه مصري يساوي 330.6 بعد الزيادة بينما كان سعره قبل الزيادة يساوي 256.4 جنيهًا

. كما ارتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 250 جيجابايت ليصل إلي 410.4 جنيه مصري وكان سعرها القديم يساوي 319.4 جنيه مصري

. وكذلك ارتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 400 جيجابايت ليصل إلى 649.8 جنيه مصري بعد الزيادة بينما كان سعرها القديم 510.6 جنيهًا

. كما جاء سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 600 جيجابايت ليصل إلى 850 جنيه مصري بينما كان سعرها قبل الزيادة يساوي 741 جنيهًا

.وأخيرًا أرتفع صعر باقة الانترنت المنزلي سعة 1 تيرا بايت إلي 1550.4 بعد الزيادة بينما كانت قبل الزيادة تساوي 1197.

اسعار باقات الانترنت المنزلي

شركة وي تعلن عن أسعار باقات الانترنت المنزلي بعد الزيادة

حيث يأتي سعر باقة الانترنت المنزلي في شركة وي كما يلي:

. سعة 140 جيجا بعد الزيادة 160 جنيه مصري وكان سعر تلك الباقة القديم قبل الزيادة يساوي 120 جنيه مصري

. وسعر باقة الانترنت المنزلي سعة 220 جيجا يساوي 220 جنيه بعد الزيادة وقبل الزيادة كان سعر الباقة 170 جنيه

.و سعر باقة 250 جيجا قبل الزيادة 210 جنيه مصري وسعرها الآن بعد الزيادة يساوي 280 جنيه

. وسعر باقة الانترنت المنزلي 400 جيجا يساوي بعد الزيادة 440 جنيه مصري بينما كان سعرها قبل الزيادة 340 جنيه

. وسعر باقة الانترنت المنزلي سعة 600 جيجا يساوي بعد الزيادة 650 جنيه مصري وكان سعرها القديم يساوي 500 جنيه مصري

. وسعر باقة الانترنت المنزلي سعة 1 تيرا بايت بعد الزيادة 1050 جنيه مصري بينما كان سعرها قبل الزيادة يساوي 800 جنيه

شركة المصرية للاتصالات

شركة اتصالات تعلن عن أسعار باقات الانترنت المنزلي بعد الزيادة

بالإضافة إلي إعلان شركة اتصالات عن سعر باقات الانترنت المنزلي بعد الزيادة لتكون كالآتي:.

حيث يكون سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 120 جيجا بعد الزيادة 160 جنيه بينما كان سعرها القديم 120 جنيه مصري

. وارتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 200 جيجا إلي 225 جنيه وكان سعرها القديم يساوي 170 جنيه

. وجاء سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 300 جيجابايت 250 جنيه في السعر القديم والآن اصبح سعرها بعد الزيادة 330 جنيه مصري

. وسعر باقة الانترنت المنزلي سعة 600 جيجا يساوي 650 جنيه بعد الزيادة وكان سعرها قبل الزيادة يساوي 500 جنيه مصري.

شركة أورانج تعلن عن أسعار باقات الانترنت المنزلي بعد الزيادة

كما أعلنت شركة أورانج عن أسعار باقات الانترنت المنزلي لتكون كما يلي:

. سعر باقة الانترنت الأرضي المنزلي سعة 140 جيجا تساوي 160 جنيه مصري بعد الزيادة

. وسعر باقة الانترنت الأرضي سعة 200 جيجا تساوي 225 جنيه مصري

. وسعر باقة الانترنت المنزلي سعة 300 جيجا تساوي 325 جنيه مصري

. وسعر باقة الانترنت المنزلي سعة 500 جيجا بسعر 525 جنيه مصري

. وسعر باقة الانترنت سعة 750 جيجا بقيمة 800 جنيه مصري.

شركة فودافون تعلن عن أسعار باقات الانترنت المنزلي بعد الزيادة

بالإضافة إلى إعلان شركة فودافون مصر عن أسعار باقات الانترنت المنزلي الجديدة بعد زيادة اسعارها لتكون:

. سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 140 جيجا= 120 جنيه

. وسعر باقة الانترنت المنزلي سعة 200 جيجا= 170 جنيه

. ويأتي سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 300 جيجا يساوي 250 جنيه مصري

. وأخيرًا سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 600 جيجا= 500 جنيه مصري.