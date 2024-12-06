ارتفاع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 250 جيجا لتصبح بسعر 410.4

يتصدر مصادر بحث وسائل التواصل الاجتماعي خبر ارتفاع أسعار باقات الانترنت المنزلي بداية من السنة الجديدة وانتشر منذ قليل إعلان شركات الاتصالات المصرية فودافون، اتصالات، أورانج، المصرية للاتصالات we عن خبر رفع قيمة باقات الانترنت المنزلي بداية من السنة الجديدة.

زيادة في أسعار باقات الانترنت بداية من السنة الميلادية الجديدة

حيث قررت شركات الاتصالات المصرية بعد موافقة الجهاز القومي للاتصالات على زيادة سعر باقات الانترنت المنزلي القادم و ارتفعت أسعار باقات الانترنت المنزلي لتصبح كالآتي:

.حيث ارتفعت أسعار باقات الانترنت المنزلي سعة 140 جيجا إلي 239.4 جنيه مصري بعدما كان سعرها في السابق يساوي 182.4 جنيه مصري

. وأصبح سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 200 جنيه مصري يساوي 330.6 بعد الزيادة بينما كان سعره قبل الزيادة يساوي 256.4 جنيهًا

. كما ارتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 250 جيجابايت ليصل إلي 410.4 جنيه مصري وكان سعرها القديم يساوي 319.4 جنيه مصري

. وكذلك ارتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 400 جيجابايت ليصل إلى 649.8 جنيه مصري بعد الزيادة بينما كان سعرها القديم 510.6 جنيهًا

. كما جاء سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 600 جيجابايت ليصل إلى 850 جنيه مصري بينما كان سعرها قبل الزيادة يساوي 741 جنيهًا

بالإضافة إلى ارتفاع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 1 تيرا بايت إلي 1550.4 بعد الزيادة بينما كانت قبل الزيادة تساوي 1197.

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اسعار باقات الانترنت

اتصالات تعلن عن سعر باقات الانترنت المنزلي في السنة الجديدة

كما جاء سعر باقات الانترنت المنزلي في شركة اتصالات للسنة القادمة لتكون كالآتي:

.حيث يكون سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 120 جيجا بعد الزيادة 160 جنيه بينما كان سعرها القديم 120 جنيه مصري

. وارتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 200 جيجا إلي 225 جنيه وكان سعرها القديم يساوي 170 جنيه

. وجاء سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 300 جيجابايت 250 جنيه في السعر القديم والآن اصبح سعرها بعد الزيادة 330 جنيه مصري

. وسعر باقة الانترنت المنزلي سعة 600 جيجا يساوي 650 جنيه بعد الزيادة وكان سعرها قبل الزيادة يساوي 500 جنيه مصري.

شركة المصرية للاتصالات تعلن عن خطة اسعار باقات الانترنت المنزلي بعد الزيادة

بالإضافة إلى إعلان شركة وي عن خطة اسعر باقات الانترنت المنزلي بعد الزيادة في السنة الجديدة وتأتي الاسعار كما يلي:

.سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 140 جيجا بعد الزيادة 160 جنيه مصري وكان سعر تلك الباقة القديم قبل الزيادة يساوي 120 جنيه مصري

. وسعر باقة الانترنت المنزلي سعة 220 جيجا يساوي 220 جنيه بعد الزيادة وقبل الزيادة كان سعر الباقة 170 جنيه

.و سعر باقة 250 جيجا قبل الزيادة 210 جنيه مصري وسعرها الآن بعد الزيادة يساوي 280 جنيه

. وسعر باقة الانترنت المنزلي 400 جيجا يساوي بعد الزيادة 440 جنيه مصري بينما كان سعرها قبل الزيادة 340 جنيه

. وسعر باقة الانترنت المنزلي سعة 600 جيجا يساوي بعد الزيادة 650 جنيه مصري وكان سعرها القديم يساوي 500 جنيه مصري

. وسعر باقة الانترنت المنزلي سعة 1 تيرا بايت بعد الزيادة 1050 جنيه مصري بينما كان سعرها قبل الزيادة يساوي 800 جنيه.

شركات الاتصالات المصرية

تعرف على خطة اسعار باقات الانترنت المنزلي في شركة فودافون مصر

بالإضافة إلى إعلان شركة فودافون عن خطة اسعار باقات الانترنت المنزلي بعد الزيادة في السنة الميلادية الجديدة وتكون خطة أسعار باقات الانترنت المنزلي الجديدة بعد زيادة اسعارها لتكون:

. سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 140 جيجا= 120 جنيه

. وسعر باقة الانترنت المنزلي سعة 200 جيجا= 170 جنيه

. ويأتي سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 300 جيجا يساوي 250 جنيه مصري

. وأخيرًا سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 600 جيجا= 500 جنيه مصري.