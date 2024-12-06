بكام الـ400 جيجا؟.. ننشر أسعار باقات الإنترنت المنزلي بعد ارتفاع أسعارها رسميا وموعد التطبيق.. يرتفع سعر باقات الانترنت المنزلي في جمهورية مصر العربية بداية من السنة الميلادية الجديدة بداية يوم الخميس 11 يناير 2025.

شركات الاتصالات المصرية تقرر رفع أسعار باقات الإنترنت المنزلي

حيث قررت شركات الاتصالات المصرية زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي بداية من السنة الجديدة كما أعلنت شركة أورانج عن خطة اسعار باقات الإنترنت المنزلي فيها لتكون كما يلي:

سعر باقة الإنترنت المنزلي سعة 140 جيجا تساوي 160 جنيها بعد الزيادة.

سعر باقة الإنترنت الأرضي سعة 200 جيجا تساوي 225 جنيها.

سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 300 جيجا تساوي 325 جنيها.

سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 500 جيجا بسعر 525 جنيها.

سعر باقة الانترنت سعة 750 جيجا بقيمة 800 جنيه.

اسعار باقات الإنترنت

تعرف على سعر باقات الإنترنت المنزلي قبل وبعد الزيادة

كما ارتفعت أسعار باقات الإنترنت المنزلي لتصبح بذلك السعر:

سعة 140 جيجا إلي 239.4 جنيه مصري بعدما كان سعرها في السابق يساوي 182.4 جنيه.

سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 200 جنيه مصري يساوي 330.6 بعد الزيادة بينما كان سعره قبل الزيادة يساوي 256.4 جنيه.

سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 250 جيجابايت ليصل إلي 410.4 جنيه مصري وكان سعرها القديم يساوي 319.4 جنيه.

سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 400 جيجابايت ليصل إلى 649.8 جنيه مصري بعد الزيادة بينما كان سعرها القديم 510.6 جنيه.

سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 600 جيجابايت ليصل إلى 850 جنيه مصري بينما كان سعرها قبل الزيادة يساوي 741 جنيها.

سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 1 تيرا بايت إلي 1550.4 بعد الزيادة بينما كانت قبل الزيادة تساوي 1197.

اتصالات مصر

اتصالات مصر تحدد سعر باقات الإنترنت المنزلي بعد الزيادة

كما أعلنت أيضًا شركة اتصالات مصر عن قيمة سعر باقات الانترنت المنزلي بعد الزيادة لتكون كما يلي: