بعد ارتفاعها رسميا.. سعر باقة الإنترنت المنزلي سعة 600 جيجا

قررت شركات الاتصالات المصرية زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي بعد موافقة الجهاز القومي للاتصالات على زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي، حيث تم زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي كما تم إرتفاع سعر باقة الإنترنت المنزلي سعة 600 جيجا لتصبح بسعر 850 جنيهًا.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي

يادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي بداية من ذلك اليوم

وقررت شركات الاتصالات المصرية فودافون، أورانج، اتصالات، المصرية للاتصالات على زيادة سعر باقات الانترنت المنزلي بداية من السنة الميلادية الجديدة يوم 11 يناير القادم كما ارتفعت أسعار باقات الانترنت المنزلي لتصبح بذلك السعر بعد زيادة أسعار باقات الانترنت المنزلي من قبل شركات الاتصالات المصرية لتصبح كالآتي:

سعة 140 جيجا إلي 239.4 جنيه مصري بعدما كان سعرها في السابق يساوي 182.4 جنيه مصري

سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 200 جنيه مصري يساوي 330.6 بعد الزيادة بينما كان سعره قبل الزيادة يساوي 256.4 جنيهًا

سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 250 جيجابايت ليصل إلي 410.4 جنيه مصري وكان سعرها القديم يساوي 319.4 جنيه مصري

ارتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 400 جيجابايت ليصل إلى 649.8 جنيه مصري بعد الزيادة بينما كان سعرها القديم 510.6 جنيهًا

سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 600 جيجابايت ليصل إلى 850 جنيه مصري بينما كان سعرها قبل الزيادة يساوي 741 جنيهًا

أرتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 1 تيرا بايت إلي 1550.4 بعد الزيادة بينما كانت قبل الزيادة تساوي 1197.

سعر باقات الإنترنت المنزلي لعملاء اتصالات بعد الزيادة

كما أعلنت أيضا شركة اتصالات، سعر باقات الإنترنت المنزلي بعد الزيادة لتكون كالآتي:

سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 120 جيجا بعد الزيادة 160 جنيهًا بينما كان سعرها القديم 120 جنيهًا.

ارتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 200 جيجا إلي 225 جنيهًا وكان سعرها القديم يساوي 170 جنيهًا.

جاء سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 300 جيجابايت 250 جنيهًا في السعر القديم والآن اصبح سعرها بعد الزيادة 330 جنيهًا.

سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 600 جيجا يساوي 650 جنيهًا بعد الزيادة وكان سعرها قبل الزيادة يساوي 500 جنيه.

شركات الاتصالات المصرية

إذا كنت من عملاء شركة we إليك خطة أسعار باقات الإنترنت المنزلي بعد الزيادة

بالإضافة إلى إعلان شركة وي عن أسعار باقات الإنترنت المنزلي بعد الزيادة لتكون: