أميرة الصباغ تطرح كليب "ولا كل الرجالة" بتوقيع رودينا حاطوم

الفجر الفني
أميرة الصباغ
أميرة الصباغ

طرحت المطربة الشابة أميرة الصباغ أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ولا كل الرجالة" على خطى الفيديو كليب وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير ال "يوتيوب"، وعلى بعض المنصات الموسيقية وجميع مواقع ووسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.

 

وقالت أميرة الصباغ بأن الكليب تم تصويره في أحد الأستوديوهات بمنطقة الجيزة، وظهرت من خلاله بـ 3 إطلالات مختلفة لتوجه رسالة للرجل مباشرة بثقة الأنثى بنفسها، لافته، بظهورها فى جو ملئ بالأناقة والجمال ليراها الرجل إمام عنيه فى قمة أنوثتها الطاغية دائمًا حتى لا ينظر إلى غيرها.

 

وأضافت أميرة بأنها تتمني أن ينال الكليب إعجاب الجمهور لما له من جهد مبذول من كافة الصناع طوال فترة التحضير والإستعداد والتجهيز إلى مدى ظهور للنور بهذا الشكل.

 

كلمات أغنية ولا كل الرجالة 

 

وتقول كلمات الأغنية: "فين هلاقي انا زيه حد يملي عيني وطول بعرض ده اللي زيه يا ناس يسد عين الشمس ومالي مكانه مش هلاقي انا زي طيبته لا ف مواقفه ولا ف رجولته  حظي حلو عشان حبيبته جايه الدنيا انا بس عشانه راجل ولا كل الرجاله ده فاهمني وعارف يسمعني وبيعرف أمتي يدلعني ده حنين قد الحنيه بيخاف م الدنيا دي عليا وان طال زعلي ف مره شويه يصالحني أوام ويرجعني فين هلاقي انا حد تاني وقت تعبي عايش عشاني لما اخاف م الدنيا واهرب جوه ف حضنه انا بلقي مكاني اللي زيه ماعدش منهم ناس بجد تعيش ضامنهم ناس بلاقي ف قربي منهم راحتي سعادتي وبلقي اماني".

أميرة الصباغ المطربة أميرة الصباغ اغنية ولا كل الرجالة الفجر الفني كلمات اغنية ولا كل الرجالة

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