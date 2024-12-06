«بقيت بهذا السعر 1550.4» جنيهًا سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 1 تيرا بايت

ترتفع أسعار باقات الانترنت المنزلي بداية من يوم الخميس الموافق 11 من شهر يناير القادم عام 2025 وقررت شركات الاتصالات المصرية رفع قيمة أسعار باقات الانترنت المنزلي بداية من العام الجديد واصبحت بسعر 1550.4 جنيهًا سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 1 تيرا بايت.

هل أنت من عملاء اتصالات مصر؟.. إليك خطة أسعار باقات الانترنت المنزلي في العام الجديد

حيث أعلنت شركة اتصالات عن خطة أسعار باقات الانترنت المنزلي بعد الزيادة التي فرضت بداية من السنة الجديدة كما كشفت شركة اتصالات عن خريطة أسعار باقات الانترنت المنزلي بعد الزيادة لتكون كالآتي:

• أرتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 120 جيجا لتصبح بعد الزيادة بسعر 160 جنيه بينما كان سعرها القديم يساوي 120 جنيه مصري.

• كما ارتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 200 جيجا إلي 225 جنيه وكان سعرها القديم يساوي 170 جنيه.

• وارتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 300 جيجابايت 250 جنيه في السعر القديم والآن اصبح سعرها بعد الزيادة 330 جنيه مصري

• بالإضافة إلى ارتفاع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 600 جيجا يساوي 650 جنيه بعد الزيادة وكان سعرها قبل الزيادة يساوي 500 جنيه مصري.

شركات الاتصالات المصرية

عملاء فودافون مصر تعرف على خطة أسعار باقات الانترنت المنزلي بعد الزيادة

بالإضافة إلى إعلان شركة فودافون مصر عن أسعار باقات الانترنت المنزلي الجديدة بعد زيادة اسعارها رسميًا بحلول العام الجديد لتكون:

• سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 140 جيجا= 120 جنيه

• سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 200 جيجا= 170 جنيه

• ويأتي سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 300 جيجا يساوي 250 جنيه مصري

• كما ارتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 600 جيجا= 500 جنيه مصري.

سعر باقة الانترنت المنزلي

تعرف على قيمة زيادة أسعار باقات الانترنت المنزلي قبل وبعد قرار الشركات المصرية للاتصالات

• حيث ارتفعت أسعار باقات الانترنت المنزلي ليصبح سعر باقة الانترنت سعة 140 جيجا إلي 239.4 جنيه مصري بعدما كان سعرها في السابق يساوي 182.4.

• كما أصبح سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 200 جنيه مصري يساوي 330.6 بعد الزيادة بينما كان سعره قبل الزيادة يساوي 256.4 جنيهًا.

• و ارتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 250 جيجابايت ليصل إلي 410.4 جنيه مصري وكان سعرها القديم يساوي 319.4 جنيه مصري.

• وكذلك ارتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 400 جيجابايت ليصل إلى 649.8 جنيه مصري بعد الزيادة بينما كان سعرها القديم 510.6 جنيهًا.

• بينما ارتفع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 600 جيجابايت ليصل إلى 850 جنيه مصري بينما كان سعرها قبل الزيادة يساوي 741 جنيهًا

• بالإضافة إلى ارتفاع سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 1 تيرا بايت إلي 1550.4 بعد الزيادة بينما كانت قبل الزيادة تساوي 1197.