أصابة صاحب مطعم ماكولات بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بسوهاج.. التفاصيل

أستقبلت مستشفى سوهاج العام، المدعو "منصور" صاحب مطعم ماكولات مصابًا بجرح طعنى نافذ بالبطن، تعدى عليه اخية " محمود" بسلاح أبيض ، سبب خلافات أسرية.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام، بوصول المدعو "منصور.ا.ع" 55 سنه صاحب مطعم مأكولات، مستشفي سوهاج العام مصابًا " جرح طعني شبه نافذ بالبطن وآخر بالصدر من الناحية اليمني " ومقيم بذات الناحية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال نجلته "حبيبه. م.ا" 20 سنه طالبه ومقيمه بذات الناحية، إتهمت عمها المدعو "محمود.ا.ع" 46 سنه بائع، ومقيم بذات الناحية بالتعدي علي والدها بسلاح أبيض كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات أسريه بينهما.

تم ضبط المتهم وبحوزته الأداه المستخدمه " سكين " وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب وإتهم المصاب بإحداث إصابته " جرح بالساعد الأيمن "، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.