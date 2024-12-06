تفاصيل مصرع فتاه صدمها موتوسيكل علي طريق في الدقهلية

لفظت فتاة في العقد الثالث من عمرها أنفتسها الاخيرة عقب ان صدمتها دراجة نارية “موتوسيكل” تسير بسرعة جنونية بطريق البدوها السريع مركز بلقاس في محافظة الدقهلية.



تلقت الأجهزة الامنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع فتاة صدمها موتوسيكل على طريق البدوها السريع مركز بلقاس.



علي الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع “داليا إ.ال، ـ 36 عامًا - جثة هامدة.



وتم إيداع الجثة بثلاجة مستشفى بلقاس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.