بسبب خلافات أسرية سيدة تحاول الانتحار بالسقوط من الطابق الثاني بسوهاج

أستقبلت مستشفى سوهاج العام، سيده تبلغ من العمر 23 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، اثر سقوطها من شرفة الطابق الثانى حاله انتحار،لسوء حالتها النفسية، بسبب خلافات أسرية مع زوجها.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم ثان سوهاج يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام، بوصول المدعوة "نرمين.ا.ا" 23 سنه ربة منزل، ومقيمه بذات الناحية، تبين أنها سقطت من شرفة شقتها بالطابق الثانى، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين إصابتها " كدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر ظهر ".

وبالانتقال والفحص وبسؤال كل من:-

والد زوج المصابة المدعو "فرج.ح.ع" 64 سنه بالمعاش ومقيم بذات العقار، والدة المصابة المدعوة "امل.ع.ه" 46 سنه ربة منزل ومقيمة دائرة مركز سوهاج، بسبب وجود خلافات بينها وزوجها لسوء حالتها النفسية، حاولت النزول من شرفة الشقة، مما أدى إلى سقوطها وحدوث إصابتها، وايد الثانى والثالث ما جاء بأقوالها، ونفو الشبهة الجنائية.