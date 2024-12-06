ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم الجمعة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي، قبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر ديسمبر الجاري.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تقام مباراة سيلتا فيجو مع نظيره ريال مايوركا، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 16 مواجهة حتى الآن، ويليه الريال في المركز الثاني بواقع 33 نقطة.

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موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

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موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

1- برشلونة برصيد 37 نقطة.

2 – ريال مدريد برصيد 33 نقطة.

3 – أتلتيكو مدريد برصيد 32 نقطة.

4 – أتلتيك بلباو برصيد 29 نقطة.

5 – نادي فياريال برصيد 26 نقطة.

6 – نادي ريال مايوركا برصيد 24 نقطة.

7 – نادي أوساسونا برصيد 23 نقطة.

8 – نادي جيرونا برصيد 22 نقطة.

9 – نادي ريال سوسيداد برصيد 21 نقطة.

10 – نادي ريال بيتيس برصيد 20 نقطة.

11 – نادي إشبيلية برصيد 19 نقطة.

سيلتا فيجو برصيد 18 نقطة.

13 – نادي رايو فايكانو برصيد 16 نقطة.

14 – نادي لاس بالماس برصيد 15 نقطة.

15 – نادي ليجانيس برصيد 15 نقطة.

16 – نادي ديبورتيفو ألافيس برصيد 14 نقطة

17 – نادي خيتافي برصيد 13 نقطة.

18 – نادي إسبانيول برصيد 13 نقطة.

19 – نادي فالنسيا برصيد 10 نقاط.

20 – نادي ريال بلد الوليد برصيد 9 نقاط.

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