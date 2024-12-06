مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 6- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة العالمية لمتابعة مباريات الأندية الأوروبية في الدوريات الأوروبية تحديدا مباريات الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي بالإضافة إلى مباريات الدوري السعودي ودوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي. 

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباريات الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي بجانب مباريات دوري أبطال إفريقيا بينما تنقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC السعودية. 

ويستعرض الفجر الرياضي أهم مباريات اليوم

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مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 6- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

* دوري أبطال إفريقيا:
- ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

 
* الدوري السعودي:
- الخلود والقادسية الساعة 5 وعشر دقائق مساء بتوقيت مصر 
- العروبة والرياض الساعة 5 إلا خمس دقائق مساء بتوقيت مصر
- الاتحاد والنصر الساعة 7 مساء بتوقيت مصر 
* الدوري الإسباني:
- سيلتا فيجو وريال مايوركا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر 
* الدوري الإيطالي:
- إنتر ميلان وبارما الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر 
- أتالانتا وميلان الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر 
* الدوري الألماني:
- شتوتجارت ويونيون برلين الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر 
* الدوري الفرنسي:
- ليل وستاد بريست الساعة 8 مساء بتوقيت مصر 
- أوكسير وباريس سان جيرمان الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

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