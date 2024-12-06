الأحد.. "الملكية الفكرية والمحافظة على الإبداع" ببيت السناري

تنظم لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية برئاسة الدكتور مسعد عويس، ومقررها المساعد جناب القس أرميا مكرم، ندوة بعنوان "الملكية الفكرية والمحافظة على الإبداع والإبتكار" بالتعاون مع مكتبة الأسكندرية برئاسة الدكتور أحمد زايد، والمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة بإشراف الأستاذة مها مروان مقررة فرع القاهرة، وذلك في السادسة من مساء يوم الأحد 8 ديسمبر الجاري ببيت السناري.

يتحدث فى الندوة الأستاذة الدكتورة غادة عامر عميدة كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا السابق وزميل كلية الدفاع الوطنى فى مجال الذكاء الاصطناعى والتكنولوچيا والتنمية بأكاديمية ناصر العسكرية، الأستاذ الدكتور محمد عليوة أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة، المستشار حسام الدين علام، الدكتورة أم كلثوم شلش مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة.

منسق عام اللقاء الأستاذة الدكتورة أميرة جمال عضوة اللجنة، وتدير اللقاء الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد عضوة اللجنة، كما يلقي شاعر المحروسة أشرف البنا عضو اتحاد كتاب مصر، عدد من قصائده الشعرية.