نجم النصر السعودي يوافق على الانتقال إلى فنربشخة

الفجر الرياضي
النصر
النصر

كشفت تقارير صحفية، عن آخر تطورات رحيل البرازيلي أندرسون تاليكسا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا للتقارير فأن تاليسكا قد وافق بالفعل على الانتقال إلى صفوف فنربشخة التركي الذي يقوده البرتغالي جوزيه مورينيو، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأضافت التقارير إلى أن أن تاليسكا ينتظر فقط موافقة النصر على قرار الرحيل إلى النادي التركي.

ويُعد تاليكسا أحد الأعمة الرئيسية في خط هجوم النصر بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو وساديو ماني، ورحيله سيترك فراغًا كبيرًا في حال عدم تعويضه في الميركاتو الشتوي.

موعد مباراة النصر المقبلة

ينزل النصر ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد، مساء اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024 على ملعب "الجوهرة المشعة"، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

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