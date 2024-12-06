تطور جديد بشأن انتقال نجم ليفربول إلى ريال مدريد

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن مسوؤلي نادي ليفربول الإنجليزي دخلوا في مفاوضات جديدة مع ترينت ألكسندر أرنولد نجم الريدز من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

تطور جديد بشأن انتقال نجم ليفربول إلى ريال مدريد

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويُعد النجم الإنجليزي محل اهتمام ريال مدريد الإسباني الذي يسعي لضم اللاعب بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع الريدز.

ويسعي الريدز إلى تقديم عرض كبير إلى أرنولد من أجل تجديد عقده وعدم الرحيل في نهاية الموسم الجاري.

الزمالك يؤجل تفعيل عقد شراء محمود بنتايك في انتظار الظروف المناسبة

مدرب الزمالك يعدد مكاسب الفوز بودية الرجاء

وأشارت التقارير بأن ليفربول سيواجه صعوبة كبيرة في إقناع أرنولد بتجديد عقده، في ظل رغبة اللاعب في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

لكن التقارير أكدت أيضًا، بأن العرض القياسي الذي سيقدمه ليفربول إلى أرنولد سيجعله واحد من ضمن الأعلي أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما قد يجعله يصرف النظر عن الانتقال إلى الفريق الملكي.

مواد متعلقة

أحمد عبد الحليم: ناصر منسي يجب أن يكون أساسيًا في الزمالك.. ويستحق التواجد في منتخب مصر

خاص.. الزمالك يدرس تعيين مدير رياضي ومدير للتعاقدات

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

عاجل.. وزير الإسكان يٌصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بسفنكس الجديدة وحدائق أكتوبر والساحل الشمالي

موعد مباراة إنتر ميلان وبارما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تطور جديد بشأن انتقال نجم ليفربول إلى ريال مدريد

ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم الجمعة

رئيس جهاز السويس الجديدة تتابع خطة عمل لجنة الكوارث والأزمات في التعامل مع الأمطار

موعد مباراة قمة الدوري السعودي بين الاتحاد والنصر والقنوات الناقلة

تشكيل ميلان أمام أتالانتا في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي