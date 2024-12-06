أبوالنصر يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى حميات أسيوط

محافظات
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

 


افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بتكلفة إجمالية 19 مليون و400 ألف جنيه وكما تفقد وحدة مناظير للجهاز الهضمي والقنوات المرارية والتي بلغت تكلفتها 2 مليون و600 ألف بتبرع من البنك الدولي لدعم المنظومة الصحية بأسيوط وذلك في إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الصحة لتوفير كافة الإمكانيات وأحدث الأجهزة للتيسير على المرضى والمنتفعين لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة تماشيًا مع جهود الدولة لتحسين كفاءة المستشفيات وتطويرها للنهوض بالقطاع الصحي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورافقه خلال الإفتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور عصام نبيل مدير الإدارة العامة  للطب العلاجي بأسيوط والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي بأسيوط، والدكتور على محمد على مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بأسيوط، والدكتور هشام ناجح مدير مستشفى الحميات بأسيوط، والدكتور محسن شاكر المسئول عن وحدة المناظير، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب أسيوط

وعقب الإفتتاح تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه مكونات وحدة الأشعة المقطعية واستمع إلى شرح عن مراحل إنشائها والخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين مما يعد إضافة كبيرة للمجال الطبي بالمستشفى الذي يخدم قطاع الصعيد بصفة عامة كما تفقد وحدة مناظير كاملة للجهاز الهضمي والقنوات المرارية وتشمل وحدة تحكم بمنظار علوي وسفلي ومنظار معدة ومنظار قولون ومضخة مياه وغاز ثاني أكسيد الكربون.
وأعرب محافظ أسيوط، عن سعادته بافتتاح وحدة الأشعة المقطعية ووحدة مناظير الجهاز الهضمي التي تمثل إضافة قوية ونوعية لمنظومة الخدمات بالمستشفى والتي تعتبر أحد أهم ركائز المنظومة الصحية بجانب مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية موضحًا أن مستشفى الحميات وامراض الجهاز الهضمي والكبد تشهد طفرة كبيرة في تقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي المحافظة ومراكزها وقراها والمحافظات المجاورة استمرارًا لجهود تحسين مستوى الخدمات الطبية الحيوية التي تقدم للمواطنين بشكل يومي وأساسي.

وأكد أبو النصر على إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالقطاع الصحي من خلال توفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات وتطوير الكوادر البشرية لتقديم خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطن المصري لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بكافة المستشفيات والوحدات الصحية من بينها جولات بشكل مفاجئ للتأكد من توافر الخدمات الصحية واجتماعات دورية مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة للمستشفيات والوحدات الصحية التي تخدم قطاع كبير من المواطنين على مستوى المحافظة لتقديم الرعاية الصحية لهم

اسيوط الارتقاء الاشعة الاشعة المقطعية الاف الافتتاح الأم الإمكانيات افر أفق الـ ألا الأجهزة اطار افة افتتاح افتتح استمع اسيو اشعة الب البنك الدولي البشر البنك البنك الدو إله إرتقاء استمرار استمرارا البن الهض الهضم التعاون التي الجام احدث احدث الاجهزة الجامع الجهاز الجهاز الهضمي

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات مبادرة آمنة ضمن فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في أسيوط

الفنون المسرحية في ورشة تدريبية لمركز ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط

رئيس جامعة أسيوط يُصدر 3 قرارات بتعيين ثلاثة رؤساء أقسام ببعض كليات ومعاهد الجامعة

العمل التطوعي وتأثيره على الفرد والمجتمع فى ندوة لتربية طفولة أسيوط

تصحيح المفاهيم المغلوطة فى ندوة لـ "طب بيطري أسيوط"

جامعة أسيوط تمنح فاطمة الزهراء درجة الدكتوراة فى تنمية قدرات التخطيط الاستراتيجي

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لقسم الروماتيزم والتأهيل بطب أزهر أسيوط

محافظ أسيوط: تحرير 260 محضر تموينى بالمراكز والأحياء

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

تشكيل الاتحاد امام النصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

محافظة الجيزة: غلق كلي لمحور 26 يوليو بالإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر

محافظ أسيوط: استمرار تنظيم حملات نظافة ورفع المخلفات من شوارع مركز البداري

نجم الأهلي السابق: لا يوجد لاعب في الزمالك قادر على الاحتراف بأوروبا

خلافات مالية.. التحقيق مع عاطل لاتهامه بقتل عامل خردة بطعنه بزجاجة في الدقي

عاجل.. وزير الإسكان يٌصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بسفنكس الجديدة وحدائق أكتوبر والساحل الشمالي

اليوم.. ذكري ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم