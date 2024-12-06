محافظ أسيوط يكرم مواطنًا تبرع بفيلا وفدان أرض لصالح المشروعات الخدمية بالمحافظة

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جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

 

 


كرم اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط مواطنًا تبرع بفيلا وقطعة أرض لصالح المحافظة لاستغلالها في مشروعات خدمية

 وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة والمقدم محمد إسماعيل مدكور نائبًا عن المستشار العسكرى للمحافظة وكافة أعضاء المجلس من مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

وكان المواطن حسين نور الدين قد تبرع للمحافظة بفيلا مكونة من خمسة طوابق على مساحة 723 متر مربع وقطعة أرض تبلغ مساحتها 4 آلاف و427 متر مربع كائنة بقرية الواسطى على النيل وذلك بعقد هبة لصالح محافظة أسيوط وذلك لاستغلالها في مشروعات خيرية وخدمية لصالح المواطنين.

 

وقدم محافظ أسيوط الشكر للمواطن على تبرعه انطلاقًا من المشاركة المجتمعية ومنحه شهادة تقدير

اسيوط الاحياء التنفيذي الدكتور الخدما الخدمات الدي الدين الدولة الديوان الخدم السك السكر الخدمية الدول ألدو الديوان العام السكرتير السكرتير العام الها التنف التنفيذ ألش افة أفق الـ ألا إله الشك الشكر أعضاء العسكري أعضاء المجلس القانوني العسكر

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