محافظ أسيوط يتفقد موقف سيارات الأجرة بمركز صدفا

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 

 


تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط موقف سيارات الأجرة بمركز صدفا الجاري استكمال الأعمال به لتقديم الخدمات للمواطنين

 

ورافقه خلال الجولة التفقدية اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، وممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا ونواب رئيس المركز

 

وحيث تفقد محافظ أسيوط خلال جولته موقف السيارات على الطريق الزراعي السريع أسيوط/سوهاج الذي تم إنشاؤه والجاري الإنتهاء من التشطيبات النهائية به لتعظيم الإستفادة منه لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل النقل والانتقال بين صدفا/أسيوط وصدفا/سوهاج والمراكز التابعة وكما اطمأن على مراعاة المواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ

 

ووجه محافظ أسيوط؛ بإزالة ورفع المخلفات من المنطقة المجاورة لموقف السيارات وإزالة أي تعديات بالمنطقة على أن يتم طرح الكافتيريا الملحقة بموقف السيارات الجديد للإيجار وتشغيلها فورًا لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص عمل لأهالي المركز، كما وجه بتغطية الجزء الفاصل بين موقف السيارات وكوبري مدرسة صدفا الإعدادية بنات أعلى ترعة جانبية بني فيز المنشأ عليها الموقف حفاظًا على أرواح المواطنين فضلًا عن إستكمال أعمال دهان الأسوار لتظهر بالشكل الحضاري اللائق.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن العمل على تطوير مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالمراكز والقرى يتم وفقًا للخطط الموضوعة في هذا الشأن لتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا وهو ما يعكس إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإنسان المصري وتوفير الخدمات بالقطاعات المختلفة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بكافة ربوع المحافظة وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة

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