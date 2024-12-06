ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم الجمعة

الفجر الرياضي
ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري الاسباني

تقام مساء اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهة قوية ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تقام مباراة سيلتا فيجو مع نظيره ريال مايوركا، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويواصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 15 هدف، ويليه زميله رافينيا برصيد 11 هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

1- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 15 هدفًا.

2 رافينها، برشلونة، 11 هدفًا.

3 أنتي بوديمير، أوساسونا، 9 أهداف.

4 كيليان مبابي، ريال مدريد، 8 أهداف.

5 فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 8 أهداف.

6 آيوزي بيريز، فياريال، 7 أهداف.

7 أويهان سانست، أتلتيك بلباو، 7 أهداف.

8  ألكسندر سورلوث، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

9 دودي لوكيباكيو، إشبيلية، 6 أهداف.

10 لامين يامال، برشلونة، 5 أهداف.

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