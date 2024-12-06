موعد مباراة إنتر ميلان وبارما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستعد إنتر ميلان لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بارما، في إطار منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

إنتر ميلان يواجه بارما في الكالتشيو

ويحتضن ملعب جوزيبي مياتزا معقل الأفاعي، المواجهة القوية بين إنتر ميلان وبارما، ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من بطولة الكالتشيو.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 28 نقطة من 13 مباراة، بينما يأتي بارما في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، من 14 مباراة.

موعد مباراة إنتر ميلان وبارما في الكالتشيو

من المقرر، أن تقام مباراة إنتر ميلان وبارما، يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت قطر والسعودية، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وبارما في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبارما، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024/2025 في شمال إفريقيا والشرق الأوسط،وتحديدًا على قناة AD sports HD 1.