موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستضيف أتالانتا نظيره إيه سي ميلان، في إطار منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

أتالانتا يستضيف ميلان في الكالتشيو

ويحتضن ملعب جويس معقل القديسين، القمة النارية بين أتالانتا وإيه سي ميلان، ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من بطولة الكالتشيو.

ويحتل أتالانتا وصافة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، من 14 مباراة، في المقابل، يأتي ميلان في المركز السابع برصيد 22 نقطة، من 13 مباراة.

موعد مواجهة أتالانتا وميلان في الكالتشيو

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء، يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة أتالانتا وميلان في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة القمة النارية بين أتالانتا وميلان عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وهي الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة AD SPORTS Premium 1.