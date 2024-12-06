رئيس جهاز السويس الجديدة تتابع خطة عمل لجنة الكوارث والأزمات في التعامل مع الأمطار

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، خطة عمل لجنة الكوارث والأزمات بالتزامن مع سقوط بعض الأمطار الخفيفة بشوارع المنطقة الصناعية بعتاقة بالحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة، وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة رفع درجة الاستعداد خلال فصل الشتاء.


وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن اللجنة باشرت مهامها في سحب مياه الأمطار وتطهير بلاعات المطر، بجانب تفقد شبكة الانحدار بالحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة، وذلك بحضور المهندس مصطفى عبده، معاون رئيس الجهاز.
وأكدت مخلوف، أهمية جدوى العمل الميداني والتواجد المكثف بجميع شوارع وميادين عتاقة وجاهزية المعدات والمحطات والمولدات للتعامل الفوري مع الأجواء الشتوية، ومنع حدوث أي مشكلات في أوقات سقوط الأمطار أو غيرها.

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رئيس جهاز السويس الجديدة تتابع خطة عمل لجنة الكوارث والأزمات في التعامل مع الأمطار

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