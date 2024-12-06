يترقب محبو وعشاق الكرة الإيطالية، في أنحاء المعمورة، بداية فعاليات الجولة الخامسة عشر من الكالتشيو، لموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الخامسة عشر، اليوم الجمعة، الموافق 6 ديسمبر 2024، بمباراتين ناريتين، حيث يواجه إنتر ميلان نظيره بارما في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يختتم اليوم بمواجهة من العيار الثقيل بين أتالانتا وميلان، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني فريق أتالانتا والذي يمتلك في رصيده 31 نقطة، بينما يتذيل الجدول فريق فينيزيا، برصيد 8 نقاط.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب جدول الدوري الإيطالي الممتاز، قبل بداية فعاليات الجولة الخامسة عشر من الكالتشيو.

ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم الجمعة

▪︎1-نابولي | 14 مباراة | 32 نقطة.

▪︎2-أتالانتا |14 مباراة | 31 نقطة.

▪︎3-إنتر ميلان |13 مباراة| 28 نقطة.

▪︎4-فيورنتينا |13 مباراة| 28 نقطة.

▪︎5-لاتسيو |14 مباراة| 28 نقطة.

▪︎6-يوفنتوس |14 مباراة| 26 نقطة.

▪︎7-إيه سي ميلان |13 مباراة| 22 نقطة.

▪︎8-بولوينا |13 مباراة| 21 نقطة.

▪︎9-أودينيزي |14 مباراة| 17 نقطة.

▪︎10-إمبولي|14 مباراة| 16 نقطة.

▪︎11-بارما |14 مباراة| 15 نقطة.

▪︎12-تورينو|14 مباراة| 15 نقطة.

▪︎13-كالياري|14 مباراة| 14 نقطة.

▪︎14-جنوى |14 مباراة| 14 نقطة.

▪︎15-روما |14 مباراة| 13 نقطة.

▪︎16- ليتشي|14 مباراة| 13 نقطة.

▪︎17-هيلاس فيرونا |14 مباراة| 12 نقطة.

▪︎18-كومو |14 مباراة| 11 نقطة.

▪︎19-مونزا |14 مباراة| 10 نقطة.

▪︎20-فينيزيا |14 مباراة| 8 نقطة.