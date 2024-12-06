محافظ أسيوط يكرم مديرة مدرسة ومعلمة لتميزهما في العمل

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جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

 

 

 


كرم اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط معلمة ومديرة مدرسة لتميزهما في العمل

 وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط والمقدم محمد إسماعيل مدكور نائبًا عن المستشار العسكرى للمحافظة وكافة أعضاء المجلس من مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

وكان محافظ أسيوط قد قام بعدة جولات تفقدية خلال الآونة الأخيرة على بعض مدارس المحافظة بمدينة أسيوط والقرى والمراكز وكان حريصًا على متابعة مدى انتظام العملية التعليمية وحسن سير العمل داخل الفصول الدراسية

وفي جولة تفقدية بمدرسة الوحدة العربية الإبتدائية بشارع المحافظة بحي شرق مدينة أسيوط وأشاد المحافظ باهتمام مديرة المدرسة عزة عبدالسلام عبدالمطلب بالمنظومة التعليمية وحسن أدائها داخل المدرسة فقرر تكريمها ومنحها شهادة تقدير تحفيزا لها على بذل المزيد من الجهد.

وفي مدرسة بصرة الإبتدائية المشتركة التابعة إدارة الفتح التعليمية وفي أحد الفصول الدراسية التى حرص المحافظ على دخولها لاحظ معلمة الفصل وتدعى نادية علي تقوم بالشرح للتلاميذ بطريقة شيقة جذابة وكانت إستجابة التلاميذ لها ملموسة وأعرب المحافظ حينها عن إعجابه بالطريقة التي تستخدمها المعلمة داخل الفصل واستجابة التلاميذ لها فقرر تكريمها ومنحها شهادة تقدير

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