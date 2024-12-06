محافظ أسيوط يشهد إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الأول لمستشفى الحميات



شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنطلاق المؤتمر السنوى الأول لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير والذي تنظمه مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بأسيوط تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والسكان واللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط وذلك بإحدى القاعات بفندق الوطنية بحي شرق مدينة أسيوط

وحضر افتتاح المؤتمر الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط والدكتور علاء حيالله نقيب الصيادلة بأسيوط والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة بأسيوط للشئون العلاجية والدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة باسيوط للشئون الوقائية والدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة بأسيوط والدكتور علي محمد علي مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بأسيوط والدكتور محسن شاكر مسئول ومشرف عام وحدات المناظير بمديرية الصحة باسيوط والدكتور هشام ناجح جمعة مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد باسيوط ولفيف من الأساتذة وأطباء أمراض الجهاز الهضمي والباطنة والمناظير بمديرية الصحة ومستشفى الحميات وأساتذة كلية الطب جامعة أسيوط

وبدأت فعاليات المؤتمر بالإستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم السلام الوطني وكلمة للترحيب بالحضور تلاها عرض لفيديو عن أهم الخدمات المقدمة داخل مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بأسيوط وأهم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وما تم تنفيذه خلال الآونة الأخيرة فضلًا عن كلمة للحضور على المنصة الرئيسية.

وخلال كلمته أشاد محافظ أسيوط بالجهود المبذولة لكافة العاملين بالقطاع الصحي والدور الهام الذي تقوم به مديرية الصحة وكافة المستشفيات والوحدات الصحية في تقديم خدمات طبية لائقة للمرضى طوال اليوم خاصة وأن المحافظة بها صفوة من الأطباء والمتخصصين في مختلف التخصصات مقدمًا الشكر لرئيس المؤتمر وكافة المشاركين به لاهتمامهم بالبحث العلمي ونقل وتبادل الخبرات الطبية للنهوض بقطاع الصحة بالمحافظة وهو ما ينعكس في تقديم خدمة طبية رائدة لكافة المرضى كاشفًا أن القطاع الصحي في أسيوط شهد طفرة كبرى في الآونة الأخيرة نظرًا للاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام والذي أثمر في إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير المستشفيات العامة والمركزية والنموذجية كـمستشفى منفلوط وديروط وساحل سليم وأبنوب والرمد واسيوط العام والإيمان والحميات وأبوتيج، وغيرها من المستشفيات والوحدات الصحية المنتشرة في ربوع المحافظة

ومن جانبه وجه وكيل وزارة الصحة خلال كلمته الشكر لمحافظ أسيوط على رعايته لكافة الفعاليات التي يتم تنفيذها فضلًا عن دعمه المستمر للقطاع الصحي وتذليله لكافة العقبات التي قد تقف أمامنا وهو ما يظهر جليًا في دعم مديرية الصحة والقطاع الصحي بالعديد من الأدوية والمستلزمات الطبية لافتًا إلى الجهود المبذولة في كافة المبادرات الرئاسية والخدمات المقدمة للمواطنين من بينها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" وحملة "100 يوم صحة" ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" و"الكشف فيروس سى والأمراض غير السارية" وحملة "الكشف سرطان الثدى" وحملة "محاربة الأنيميا والتقزم لطلاب المدارس" وحملات التطعيم، والعمل على نهو قوائم الإنتظار بإجراء العمليات المختلفة بالمستشفيات موضحًا أن المؤتمر اشتمل علي عدد من المحاضرات الطبية المتقدمة التي تستهدف رفع الكفاءة الطبية للأطباء ومناقشة عدد من المواضيع الطبية الهامة لأطباء مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد والتي حدث لها نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمرضى.

وفيما قدم الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بأسيوط الشكر للجنة المنظمة للمؤتمر والدكتورة لبنى عبدالحافظ والدكتور علي الهواري والدكتور اسلام عبدالرحيم والدكتور أسماء ريان والدكتور احمد شكري مثمنًا الدور الهام والبارز والجهد المبذول في إنجاح المؤتمر وإظهاره بهذة الصورة المشرفة.

وفي نهاية الجلسة الإفتتاحية تم تسليم دروع تذكارية لمحافظ أسيوط ووكيل وزارة الصحة كما تم تكريم كل من وكلاء مديرية الصحة للشئون العلاجية والشئون الوقائية ومدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي ومدير المركز الاعلامي ومدير إدارة المتابعة ومدير مستشفى الحميات وذلك لجهودهم وتفانيهم في العمل خاصة في اظهار القطاع الصحي بالمحافظة في أفضل صورة تعكس الدور الحيوي والخدمي الذي تقدمه مستشفيات المحافظة العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية في مختلف ربوع أسيوط.

وعلي هامش المؤتمر تم عقد ورش عمل بوحدة المناظير بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد لتدريب الأطباء بالاشتراك مع أساتذة جامعيين ومتخصصين في مجال مناظير الموجات الفوق صوتية والقنوات المرارية لاستعراض أهم الطرق الحديثة في علاج أمراض الجهاز الهضمي وكذلك التدريب العملي لشباب الأطباء تحت اشراف أساتذة الطب من جامعة أسيوط

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