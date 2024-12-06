موعد مباراة العروبة والرياض في الدوري السعودي

الفجر الرياضي
دوري روشن السعودي
دوري روشن السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة السعودي لخوض مباراته المقبلة أمام نظيره الرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن.

موعد مباراة العروبة والرياض في الدوري السعودي

ويلتقي الفريقين اليوم الجمعة الموافق 6 من الشهر الجاري، في تمام الخامسة إلا خمسة بتوقيت القاهرة.

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ويتواجد العروبة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، بينما يحل الرياض في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

وتنطلق المباراة علي أرضية ملعب نادي العروبة، وتُذاع عبر قنوات الكأس الرياضية.

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