كولر يرفض ضم لاعبين من الدوري المصري في يناير

الفجر الرياضي
كولر
كولر

يستمر الحديث عن سوق انتقالات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال يناير المقبل، خاصة في ظل رغبة المارد الأحمر لتدعيم صفوفه.

كولر يرفض ضم لاعبين من الدوري المصري في يناير

و أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن السويسري مارسيل كولر، الميدر الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض التعاقد مع أي لاعب من الدوري المصري في الميركاتو الشتوي القادم.

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وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:”  مارسيل كولر، طلب من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التعاقد مع لاعبين أجانب سوبر".

وتابع الحديدي:" المدرب السويسري رفض التعاقد مع لاعبين مصريين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وطلب ضم لاعبين أجانب سوبر في يناير القادم.
 

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