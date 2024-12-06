محافظ أسيوط يعلن عن طرح وحدات سكنية بالإيجار ضمن مبادرة حياة كريمة (تفاصيل)



أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن فتح باب التقديم للحصول على وحدات سكنية بالإيجار ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك مراكز ساحل سليم وأبنوب ومنفلوط بإجمالي 128 وحدة سكنية لمدة 3 سنوات قابلة للزيادة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير سكن آدمي وملائم للأسر الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والنهوض بكافة الخدمات الأساسية للمساهمة فر رفع العبء عن كاهلهم وتغيير حياتهم إلى الأفضل بما يتماشى مع التنمية المستدامة وأهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن تقديم الطلبات يكون بمقر الوحدة المحلية المختصة اعتبارًا من يوم الأحد 8 ديسمبر الجاري ولمدة 15 يومًا حتي 22 ديسمبر 2024، لافتًا إلى أن هناك شروط يجب توافرها للمتقدمين على تلك الوحدات، تضمنت أن يكون المستهدف من أبناء القرية المنشأ بها الوحدة السكنية أو القرى المجاورة في نطاق الوحدة المحلية القروية ثم في نطاق الوحدة المحلية للمركز ثم في نطاق المحافظة على الترتيب ويكون السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة ويستثني من ذلك قاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقًا ويتطلب إزالتها وقاطني المساكن المضارة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، وكذا من لم يسبق للزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر الحصول علي وحدة سكنية أو قطعة من أرض من أية مشروعات الإسكان القومي أو الاجتماعي، وألا يمتلك الزوج أو الزوجة وحدة سكنية أخري ويستثني من ذلك الفئات المستحقة لسكن كريم بشرط تنازلهم عن المنزل أو الوحدة الحالية المملوكة لهم، وألا يكون المخصص لهم الوحدة الزوج/الزوجة حيازة زراعية.

وأضاف المحافظ أن الأولوية أن يكون الحاصل على الوحدة السكنية من فئة منخفضي الدخل الحد الأقصى لصافي الدخل بالنسبة للفرد يبلغ شهريًا 6 ألاف جنيه مصري، وسنويا يبلغ 27 ألف جنيه مصري، للأسرة يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل شهريا 8 ألاف جنيه مصري، وسنويا 96 ألف جنيه مصري، وفي حالة وجود وحدات زائدة يمكن التخصيص لفئات متوسطي الدخل، بالنسبة لمتوسطي الدخل الحد الأقصى لصافي الدخل بالنسبة للفرد يبلغ شهريا 13 ألف جنيه مصري، وسنويا 156 ألف جنيه مصري، وبالنسبة للأسرة يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل شهريًا 18 ألف جنيه مصري، وسنويا 216 ألف جنيه مصري.

وأشار أبوالنصر إلى أن الوحدة التنفيذية للمشروع القومي لتطوير الريف المصري بالديوان العام بقيادة سوزان محمد راضي مدير الوحدة نسقت مع رؤساء مراكز ساحل سليم وأبنوب ومنفلوط للإعلان عن الوحدات بمراكزهم وعدد الوحدات وأماكنها والشروط الواجب توافرها في المتقدم وطريقة التقديم مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز قامت بالاعلان عن فتح باب التقديم لتأجير وحدات سكنية من مشروع المجمعات السكنية التابعة لحياة كريمة بالوحدة المحلية للعونة بقرية المطمر أمام مركز شباب المطمر ومساكن الأولى بالرعاية بإجمالي عدد 72 وحدة سكنية بمساحة 90 متر مربع وتؤجر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقيمة 500 جنيها شهريًا قابلة للزيادة 10 % على أن يتم سداد القيمة الإيجارية في بداية كل شهر للجهة الادارية المختصة وبينما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة خالد عبدالرؤوف رئيس المركز عن وجود 3 عمارات بكل عمارة 8 وحدات سكنية بإجمالي 24 وحدة سكنية بقرية عرب العطيات البحرية بالقرب من مركز شباب عرب العطيات وذلك بنظام الإيجار الشهري والتقديم بمقر الوحدة المحلية لقرية المعابددة فيما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بقيادة محمود نجار رئيس المركز عن فتح باب التقديم على 32 وحدة سكنية تابعة لحياة كريمة بنظام الإيجار بالوحدة المحلية لقرية أم القصور والوحدة المحلية لقرية نزه قرار وكل وحدة ملحق بها حظيرة مواشي أو طيور والوحدة بمساحة 90 متر مربع