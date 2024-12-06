محافظ أسيوط: ضبط سيارة كسح تفرغ حمولتها بترعة نجع حمادي بمركز أبوتيج

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السيارة التى تم ضبطها
السيارة التى تم ضبطها

 

 

 


وجه اللواء  هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بتكثيف حملات الرصد الميداني والمرور الدوري لضبط أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي بأي مجرى مائي سواء ترعة أو مصرف أو في النيل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرًا إلى أنه لن يتهاون مع أي تجاوز ضد القانون مما يؤدي للإضرار بالبيئة والصحة العامة ويمثل خطورة على الصحة العامة مشددًا على أهمية الحفاظ على البيئة وصحة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبوالعيون عرفات مدير عام ري أسيوط تمكنت خلال إحدى الحملات وأثناء المرور بمركز أبوتيج تفتيش ري قبلي من ضبط إحدى سيارات الكسح أثناء تفريغ حمولتها بترعة نجع حمادي قام السائق بمحاولة وتم ملاحقته وترك السيارة وهرب وتم تحرير محضر بالواقعة في مركز الشرطة والتحفظ على السيارات بالوحدة المحلية لقرية المطيعة لحين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تنفيذًا للمادتين (116_117) من قانون الموارد المائية والرى 147 لسنه 2021

وكان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء باتخاذ كافة التدابير حيال وسائل النقل المخالفة التي تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال أو المنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف وغيرها بجوانب الطرق وفي مجاري المياة علي كامل أطوالها ومسطحاتها.

 

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