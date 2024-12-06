محافظ أسيوط: تنظيم ندوات توعوية للنشء وتلاميذ المدارس بالقضايا المجتمعية

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جانب من الندوات
جانب من الندوات

 

 


قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه تم تنظيم زيارات مكتبة مصر العامة المتنقلة وندوات توعوية للنشء وتلاميذ المدارس بالقضايا المجتمعية والعامة المختلفة يكافة ربوع المحافظة في إطار حملة "أخلاقنا الجميلة" ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" في إطار إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الوعي لدى النشء والطلاب ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات واستكمال جهود البناء والتنمية تحقيقًا للتنمية المستدامة وفقًا لإستراتيجية مصر 2030، مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من الفعاليات والأنشطة في هذا الشأن وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير فرع أسيوط قد واصلت رحلاتها إلى المدارس وتنظيم ندوات توعوية للنشء والتلاميذ في إطار حملة "أخلاقنا الجميلة" ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" حيث تم تنظيم ندوات توعوية بروضة مدرسة الوحدة العربية ومدرسة دار الأرقم ومدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بمدينة أسيوط ومدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية العسكرية وزيارات المكتبة المتنقلة بالتنسيق مع الجهات الشريكة وذلك بمشاركة محمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان، وفتحي صلاح عضو المجلس القومي للمرأة، وخالد مسئول جهاز شئون البيئة، وهناء جاد الله مديرة المدرسة الثانوية الفنية بنات، وفاء حامد عبدالحليم مدير المدرسة الثانوية العسكرية، وأحمد سعد مشرف نشاط التربية البيئية والسكانية وراوية محمد عبدالحفيظ، ومحمد عبدالباري إبراهيم مدير خدمة المواطنين ووحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب ومصطفى دردير الإخصائي الإجتماعي حيث تناولت الندوات تعزيز الوعي والقيادة الذاتية وتحفيز التفكير الإيجابي وتطوير مهارات التواصل الفعال فضلًا عن أهمية العمل الذاتي وتطوير المهارات والموهبة فضلًا عن توعيتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للاستفادة من الأنشطة

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