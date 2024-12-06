وزيرة البيئة: تعلن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “الجذور الخضراء”

أخبار مصر
زراعة الشجر
زراعة الشجر

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الجذور الخضراء (GreenRoots)، بالتعاون مع شركة MSD الرائدة في مجال الأدوية والاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF)،  مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، والتي تهدف إلى مكافحة التصحر، وزيادة المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء، وخفض الانبعاثات، حيث تساهم وزارة البيئة بزراعة 13 مليون شجرة خلال سبع سنوات.

وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من موظفي شركة MSD وأعضاء EPSF، وقد تم زراعة اكثر من ٢٠٠ شجرة بمنطقة الاميرية بمحافظة القاهرة، تحت إشراف مجلس المدينة، مما يعكس التزام جميع الأطراف برؤية مشتركة نحو بناء بيئة أكثر خضرة واستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الشراكات بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التوازن البيئي وتعزيز الصحة العامة. موضحة أن الوزارة تعمل على التوعية البيئية وتوسيع المساحات الخضراء في المدارس والجامعات والمناطق العامة. وأضافت أن تلك الأنشطة تأتى كثمار للحوار المجتمعي الذي أطلقته الوزارة، مشيرة إلى اللجنة الاستشارية التى شكلتها بعضوية عدد من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال لدراسة أنواع الأشجار المناسبة لكل محافظة، مع مراعاة تقليل استهلاك المياه وتعظيم الفوائد البيئية.

من جانبه، أكد الدكتور حازم عبد السميع، مدير عام شركة MSD مصر ودول الجوار، أن مبادرة "الجذور الخضراء" تأتي في إطار التزام الشركة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الأفراد والمؤسسات على التشجير، لتحسين جودة الهواء، وتعزيز التنوع البيولوجي، ومواجهة التغير المناخي، بما يعزز الاستدامة البيئية ويحسن جودة الحياة للأجيال القادمة.

وزيرة البيئة البيئة الشجر زراعة الشجر المناخ

مواد متعلقة

وزيرة البيئة تلتقى عددًا من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكرى المصرى بالخارج

ترتيب الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم الجمعة

مبوياني: الأهلي خسر بخماسية أمام صنداونز بسبب فلسفة موسيماني.. وماسوانجاني سيقودنا للمجد "خاص"

موعد مباراة العروبة والرياض في الدوري السعودي

موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الأرصاد تطمئن المصريين: طقس مستقر على مدار الأسبوع

"أكرم عادل يشعل الساحة الفنية بأغنيته الجديدة أنا الضحية ويشكر كل من دعمه في رحلة الإبداع"

رئيس جهاز السويس الجديدة تتابع خطة عمل لجنة الكوارث والأزمات في التعامل مع الأمطار

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

تشكيل الاتحاد امام النصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

محافظة الجيزة: غلق كلي لمحور 26 يوليو بالإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر

محافظ أسيوط: استمرار تنظيم حملات نظافة ورفع المخلفات من شوارع مركز البداري

نجم الأهلي السابق: لا يوجد لاعب في الزمالك قادر على الاحتراف بأوروبا

خلافات مالية.. التحقيق مع عاطل لاتهامه بقتل عامل خردة بطعنه بزجاجة في الدقي

عاجل.. وزير الإسكان يٌصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بسفنكس الجديدة وحدائق أكتوبر والساحل الشمالي

اليوم.. ذكري ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم