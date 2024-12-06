وزيرة البيئة: تعلن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “الجذور الخضراء”

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الجذور الخضراء (GreenRoots)، بالتعاون مع شركة MSD الرائدة في مجال الأدوية والاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF)، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، والتي تهدف إلى مكافحة التصحر، وزيادة المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء، وخفض الانبعاثات، حيث تساهم وزارة البيئة بزراعة 13 مليون شجرة خلال سبع سنوات.

وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من موظفي شركة MSD وأعضاء EPSF، وقد تم زراعة اكثر من ٢٠٠ شجرة بمنطقة الاميرية بمحافظة القاهرة، تحت إشراف مجلس المدينة، مما يعكس التزام جميع الأطراف برؤية مشتركة نحو بناء بيئة أكثر خضرة واستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الشراكات بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التوازن البيئي وتعزيز الصحة العامة. موضحة أن الوزارة تعمل على التوعية البيئية وتوسيع المساحات الخضراء في المدارس والجامعات والمناطق العامة. وأضافت أن تلك الأنشطة تأتى كثمار للحوار المجتمعي الذي أطلقته الوزارة، مشيرة إلى اللجنة الاستشارية التى شكلتها بعضوية عدد من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال لدراسة أنواع الأشجار المناسبة لكل محافظة، مع مراعاة تقليل استهلاك المياه وتعظيم الفوائد البيئية.

من جانبه، أكد الدكتور حازم عبد السميع، مدير عام شركة MSD مصر ودول الجوار، أن مبادرة "الجذور الخضراء" تأتي في إطار التزام الشركة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الأفراد والمؤسسات على التشجير، لتحسين جودة الهواء، وتعزيز التنوع البيولوجي، ومواجهة التغير المناخي، بما يعزز الاستدامة البيئية ويحسن جودة الحياة للأجيال القادمة.