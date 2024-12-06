محافظة الجيزة: غلق كلي لمحور 26 يوليو بالإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر

أعلنت محافظة الجيزة إنه في ضوء قيام الهيئة القومية للانفاق بأستلام المرحلة الأولى لموقع أعمال محطة مونوريل (محطة (۱۱) ضمن مشروع المونوريل خط وادى النيل بالمهندسين - ٦ أكتوبر ) بنطاق محافظة الجيزة وذلك لتسليم الموقع إلى الشركة المسند اليها الاعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مشروع المونوريل.

تنوه محافظة الجيزة ان الأمر يستلزم اجراء غلق كلي لمحور ٢٦ يوليو بالإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إتجاه ميدان لبنان تحديدًا المسافة المحصورة ما بين الطريق الدائرى "القوس الغربي" وبين محور أحمد عرابي الجديد وذلك بداية من السـ ١٢ ساعة صباح اليوم الجمعة ولمدة ٧ شهور على أن تكون الاعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة المرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-

١ - حركة المركبات القادمة من مدينة ٦ اكتوبر وترغب بإستكمال السير إتجاه ميدان لبنان وكوبرى ١٥ مايو تقوم بالصعود أعلى محور أحمد عرابى الجديد إتجاه شارع أحمد عرابي ثم إستكمال السير بشارع أحمد عرابي وصولًا إلى شارع جامعة الدول العربية ومطلع كوبرى ۱۵ مايو اتجاه محافظة القاهرة.

٢ - حركة المركبات القادمة من مدينة ٦ اكتوبر وترغب بأستكمال السير اتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية تقوم بالدخول يمينًا إتجاه محور المهندس شريف أسماعيل ثم إستكمال السير بمحور المهندس شريف إسماعيل إتجاه مطلع الطريق الدائري إتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية.

وتشير محافظة الجيزة ان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.