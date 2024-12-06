كشف أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أنه لا يوجد لاعب في الزمالك قادر على اللعب والاحتراف في أوروبا والتألق مثل ما يحدث في الدوري المصري.

نجم الأهلي السابق: لا يوجد لاعب في الزمالك قادر على الاحتراف بأوروبا

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” في مصر لا يوجد لاعب مميز ينضم للأهلي سوى من ناديين هما الزمالك وبيراميدز، ومستحيل انضمام لاعب منهما للأهلي".

وتابع:" لا يوجد لاعب في الزمالك، قادر على اللعب في أوروبا حتى زيزو، نظرًا لسنه، وهو ييتألق نظرًا لمشاركته في الدوري المصري ولكن في أوروبا الوضع مختلف".

وأكمل:" مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية، صعبه جدًا في حالة عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية، وسهلة جدًا في حالة ضم لاعبين مميزين".

وواصل:" الأهلي يحتاج للتعاقد مع 3 لاعبين أجانب على أعلى مستوى قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وحمدي فتحي، في حالة ضمه سيكون قادر على صناعة الفارق بجانب مصطفى محمد".