نجم الأهلي السابق: لا يوجد لاعب في الزمالك قادر على الاحتراف بأوروبا
كشف أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أنه لا يوجد لاعب في الزمالك قادر على اللعب والاحتراف في أوروبا والتألق مثل ما يحدث في الدوري المصري.
نجم الأهلي السابق: لا يوجد لاعب في الزمالك قادر على الاحتراف بأوروبا
وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” في مصر لا يوجد لاعب مميز ينضم للأهلي سوى من ناديين هما الزمالك وبيراميدز، ومستحيل انضمام لاعب منهما للأهلي".
وتابع:" لا يوجد لاعب في الزمالك، قادر على اللعب في أوروبا حتى زيزو، نظرًا لسنه، وهو ييتألق نظرًا لمشاركته في الدوري المصري ولكن في أوروبا الوضع مختلف".
وأكمل:" مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية، صعبه جدًا في حالة عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية، وسهلة جدًا في حالة ضم لاعبين مميزين".
وواصل:" الأهلي يحتاج للتعاقد مع 3 لاعبين أجانب على أعلى مستوى قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وحمدي فتحي، في حالة ضمه سيكون قادر على صناعة الفارق بجانب مصطفى محمد".